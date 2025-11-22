賴總統致敬黃百韜將軍 國民黨酸「只提反共不談抗日」：不愧賴桑

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
總統賴清德今在臉書發文，向民國37年11月12日在國共徐蚌會戰中固守碾莊殉國的黃百韜將軍致敬。國民黨今晚表示，賴清德別消費黃百韜將軍，「賴桑」不愧是「賴桑」，只敢談反共，卻始終不敢談抗日。這種掐頭去尾、為政治目的閹割歷史的行為，根本不配談黃百韜精神。

國民黨表示，賴清德高調祭奠黃百韜將軍，社群軟體上滿口「忠誠」、「軍人風範」，甚至還要大家記取「共諜滲透」的教訓。一個踐踏國軍尊嚴、切割中華民國歷史的政黨，如今為了政治算計，竟好意思把黃百韜將軍搬出來消費？賴清德的致敬，充滿了虛偽與算計。不僅是對烈士的褻瀆，更是對現役國軍的詐騙。

國民黨指出，國民黨用三個鐵錚錚的事實，拆穿賴清德的假面具。第一，嘴上喊「敬軍」，實際是詐欺。賴清德說要緬懷軍人榮譽，但只是嘴巴上說說。為了改善國軍生活與留才，國民黨今年主導「軍人待遇條例」修正通過；結果賴清德帶領的民進黨政府不惜帶頭違法，至今遲遲不編列預算。民進黨砸百億搞大內宣、養網軍、讓綠能蟑螂中飽私囊，卻不願給保家衛國的國軍應有的待遇。這種「口惠而實不至」的「敬軍」，根本就是詐欺。

國民黨提到，第二，嘴上喊「反滲透」，共諜佈滿民進黨。賴清德高喊要大家小心滲透，但這句話從賴清德口中說出來，簡直是天大的笑話。「賴主席，您是不是忘了，真正的滲透就在您身邊？民進黨黨內共諜連環爆，從總統府諮議，到國安會秘書長吳釗燮過去的心腹機要全都涉案，民進黨政府至今無人負起政治責任。吳釗燮更是持續神隱，不該面對各界質疑。身兼民進黨主席的賴清德，對自己人的國安漏洞視而不見、輕輕放下；一邊喊抓賊，一邊放任國安門戶大開，你有什麼資格談忠誠？」

國民黨進一步表示，第三，選擇性失憶，絕口不提黃百韜將軍也是「抗日名將」。賴清德大動作讚揚黃百韜將軍，只因為黃百韜將軍「打共產黨」的經歷，方便民進黨高喊「抗中保台」攫取政治利益。但賴清德不敢告訴大家的是：黃百韜將軍不只是「抗共名將」，更是一位鐵骨錚錚的「抗日名將」，在對日抗戰中屢建奇功，捍衛中華民族的尊嚴。

國民黨批，賴清德喜歡拿「反侵略」說事，為什麼對此絕口不提？原來是因為只要談抗日，便會戳破民進黨的媚日史觀。今年是二戰結束也是中華民國對日抗戰勝利八十周年，但作為中華民國總統的賴清德，卻以「終戰」闡述這段歷史，抹殺中華民國國軍先烈浴血奮戰的血淚史、踐踏所有抗戰先烈。

國民黨諷刺，「賴桑」不愧是「賴桑」，只敢談反共，卻始終不敢談抗日。這種掐頭去尾、為政治目的閹割歷史的行為，根本不配談黃百韜精神。國民黨也提醒賴清德：黃百韜將軍捍衛的是民進黨最不願承認的「中華民國」。 請賴清德跟民進黨停止拙劣的表演，盡快編列軍人待遇提升相關預算，把真正的尊嚴與待遇還給國軍，那才是對烈士最好的致敬。

賴清德 國民黨 民進黨 中華民國 抗日

