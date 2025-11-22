陳瑩、莊瑞雄：捍衛農民土地正義 成功推動重啟公地放領

賴清德總統宣布重啟公地放領政策，民進黨立委陳瑩今天表示，她和綠委莊瑞雄在立法院質詢、提案，並多次協調內政部、財政部等相關部會，希望政府重新啟動公地放領，政府終於正式宣布政策重啟，替許多耕作一輩子卻始終沒有土地的農民，帶來久違的希望，這是農民盼望數十年的土地正義，很多人辛苦一輩子，終於不用再當自己土地的租客了。

陳瑩在立法院的提案當中提到，公地放領自民國40年間開始，是落實憲法「扶植自耕農」的重要政策。民國65年以前的早期「公地放領」共辦理9期，讓許多勤勞農民能以分期付款方式取得土地；之後政府也曾進行專案放領與補辦放領。但在九二一地震與多次風災後，基於國土保安，政府自民國91年起陸續停辦，造成許多實際耕作的農民明明合法承租數十年，家人世代耕種，卻無法取得自己耕作的農地。陳瑩感嘆，農民用一生守著土地，卻等了半世紀還等不到自己的田，這真的非常心酸。

依照現行「國有耕地放領實施辦法」與「國有邊際養殖用地放領實施辦法」，內政部盤點全國共有1794公頃國有農地與養殖地符合放領條件，由4445位農漁民承租多年。其中台東縣最多，共1340筆，面積達608.84公頃，其次屏東縣376.54公頃，第三台中市277.5公頃，顯示台東農民受限影響最深。陳瑩表示，這些土地上有許多農民一輩子都在耕作，如今政策重啟，是替農民解開長年的心結，讓農民可以成為自己土地真正的主人。

莊瑞雄表示，公地放領攸關土地正義與歷史補正，世代農民辛勤耕作卻因政策中斷而無法取得地權，成為最典型的制度空白，也因如此，他和陳瑩在本會期多次在質詢與院會提案中全力推動，正是希望中央正視多年累積的問題。如今政府正式宣布重啟，他肯定行政院與內政部的積極回應，更強調後續審查標準、租約清查、地方工作小組的運作，都攸關政策能否真正落地，期望讓被遺漏的農民重新被看見、讓土地確實回到真正耕作的人手中，這才是落實「耕者有其田」的核心精神。

陳瑩表示，公地放領是遲來的公義，政府必須以農民務農現況為核心，使政策更符合現代農業需求。她承諾，未來會督促行政院落實政策，讓耕作者能盡快拿到農地，還給台東農民應有的公道。