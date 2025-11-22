【重磅快評】萊爾校長的平行宇宙 台灣人有錢又有閒？

韓國人氣女團TWICE今起在高雄舉辦演唱會，賴清德總統昨天表示，近年有許多外國巨星、天團來台開唱，代表台灣經濟進步，「台灣人有錢又有閒」，可以買演唱會票追星。此話一出，引發議論。

台灣能辦國際演唱會當然具有一定經濟水平，但賴總統的溢美之詞，未免太以偏概全，尤其天外飛來一句「台灣人有錢又有閒」，比立法院長韓國瑜的「高雄發大財」更直白，讓網友質疑賴總統不是反串吧？「萊爾校長」似乎處於平行宇宙，回到「台灣錢淹腳目」年代？

美國總統川普日前公布對等關稅時，賴總統在社群放送「至少我們還有音樂」，令人咋舌；立法院、行政院近日修正財劃法，各縣市費力要多爭取一分一毫，賴總統卻宣稱「有錢又有閒」，叫人不知今夕是何夕。「何不食肉糜」進化成「何不聽音樂」，萊爾校長當之無愧。

賴總統聽到演唱會就以為歌舞昇平，但看看每天為三餐溫飽拚命的小老百姓，還有大學生無法繳學費，台灣人真的有錢又有閒嗎？賴總統可能以為，只要宣傳演唱會興盛，就可代表國家經濟發達，但事實上，薪資不漲、萬物飆漲、詐騙橫行等狀況，已是多數國人的共同經驗，眼看太子集團坐擁豪宅跑車，多數年輕世代買一間房難如登天，社會相對剝奪感何其嚴重。

演唱會經濟從來不是民生經濟，能去高端消費固然令人羡慕，但有錢又有閒的仍只是少數國人，不能去追星才是大多數人的日常；若把演唱會熱潮視為經濟景氣的象徵，恐怕是自我感覺良好的症狀，難怪韓國瑜揶揄，「自己有病，讓別人吃藥」。

萊爾校長的「台灣人有錢又有閒」，關鍵不是反映經濟現實，而是凸顯與庶民生活的隔閡。賴總統不妨問問要選縣市長的立委林俊憲、賴瑞隆，他們也認同台灣人有錢又有閒嗎？

台股紅利過度集中特殊產業、特定族群，台灣社會貧富差距愈來愈嚴重，民眾每天面對的是蛋價不穩、電價上漲、健保費調整、租金高漲等現實壓力，這才是普羅大眾的生活實況。

韓團光芒或可照亮港都一個周末，暫時忘卻現實煩惱，但終究無法掩蓋高雄垃圾山和廢土猖獗的弊端。相較於狂歡演唱會，多數民眾更關心開門七件事的柴米油鹽醬醋茶，若把少數年輕人的娛樂消費當成全民富裕的佐證，只會與多數民眾的距離越離越遠。如果能去開心追星，誰願意每天被生活壓力追著跑？

反正賴總統曾主張「不是票多的就贏」，再複製貼上「有錢又有閒」平行宇宙也不意外。回顧賴總統昨天脫口說出金句時，一旁總統府秘書長潘孟安的表情似乎盡在不言中。