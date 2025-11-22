【即時短評】熱議「台人在日遇襲」 陸方的多重考量

近日「兩名中國台灣人在東京遇襲，嫌犯被捕」的新聞自大陸官媒環球網發出後，各陸媒紛紛報導並加入標籤，登時微博熱度直線上升。大陸輿論或是表態「日本排華不分台灣與大陸」、或是詢問「現在去日本安全嗎」？

今年七月，兩名台灣人在東京遭到襲擊受傷，日本警方近日逮捕五名男子。案件既有新進展，自然該報導，只是新聞時間點湊巧；對照兩岸輿情熱度，亦有差別。事關台灣，大陸社群媒體的反應卻較台灣大許多。

此新聞或是湊巧，或是有意，成了近日中日關係波折下，印證陸方以安全為由呼籲大陸人民不要前往日本。若大陸確實有意放大此新聞，其一自然是凝聚民族主義、強調保護同胞與對日強硬的正當性。其二可在大陸社會再次消減「台日友好」之印象。近年大陸社群平台對台日友好展現不小負面輿情，對於大陸涉台一再強調的「兩岸一家親」多有嘲諷。此刻大陸淡化台日民間交往的正面意義，告知民眾「日本人狠起來也打台灣人」，能再次穩固兩岸一家親之表態、且符合大陸長期宣傳的「台日愈近，對台灣愈不利」。

其三，早在此事發生的七月卅一日，中華人民共和國駐日本大使館便發表通知，「兩名中國男性在東京都千代田區遇襲，中國駐日使館第一時間慰問受傷同胞」。於大陸而言，台灣公民亦是中國公民，是否海外已經出現對華人危險的情況？就算此事為七月舊事，大陸政府仍可以此作為「公民屢次在日本遇襲」的佐證之一，後續若採取行動（如外交施壓）合情合理。

陸媒廣泛報導、社群媒體大肆討論，大陸有意透過此事再次將台灣納入中國敘事的一部分：「台灣人屬於中國公民」、「台灣屬中國內政」。相比之下，台灣社會對日本相對有好感，兩方在「價值共同」的框架下友善互動，台日友好的敘事相對情緒舒服且爭議少，然以此作為可忽視兩岸關係的緣由，顯然不明智。

就算此刻鬧僵，從中日的歷史互動來看，雙方都知道維繫關係的重要性。昨天日相高市早苗再次就此議題表示，此前與中國國家主席習近平確認要構築建設性、穩定的雙邊關係，這個大方向沒有改變，政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變。高市雖未如中方所願收回言論，但調子已放軟。

今天大陸官媒人民日報雖繼續警告日本，但有一個可預見的假設：除非中日再次出現重大意外衝突，否則日後雙方如過去釣魚台爭端一樣，民間從民族主義熱潮冷靜，雙方政府走向協商，最終和解仍是可預料的。

高市尚知與北京保持互動的重要性，何況台灣！