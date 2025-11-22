美迫烏簽28點方案換停戰 陳冠廷：和平不能靠犧牲被侵略國主權換取

美國近日向烏克蘭遞交「俄烏和平28點方案」。台灣與烏克蘭國會議員友好協會會長、民進黨立委陳冠廷表示，國際社會必須回到最基本事實「烏克蘭是遭受武力侵略的一方」，若忽視核心就會讓和平變薄弱的停火紙張，「真正的和平不能透過犧牲被侵略國家的主權來換取。」

陳冠廷表示，烏克蘭能挺過最嚴峻的時刻，是因為它捍衛的是自己的國家與人民，而不是任何人的戰略棋局。這也是為什麼國際社會在此刻必須展現更堅定態度。歐盟的支持一直是烏克蘭能持續抵抗侵略的重要力量，在這個關鍵時刻，歐盟更應該提升援助的強度與清晰度，確保烏克蘭在軍事、經濟與民生層面有足夠支撐。

陳冠廷認為，美國提出的28點方案牽動的是整個歐洲安全架構，也深刻影響烏克蘭的主權與未來走向，因此必須經過更充分、透明且平衡的討論。主權、邊界、安全這些關鍵問題，不可能在時程壓力下由外部力量替烏克蘭決定，所有談判都必須以烏克蘭的需求與意願為核心，而非以侵略者的要求或利益為出發點。

陳冠廷說，如果國際社會在此刻採取錯誤訊號，將會對全球秩序造成深遠傷害，一旦世界默許侵略者獲得部分利益，等於向強權與極權國家傳遞一個危險訊息，「發動戰爭不需要全面勝利，只要能取得部分戰果，就有機會被接受、被容忍」，這只會引起下一個重大的戰爭。

陳冠廷點名中國、俄羅斯、北朝鮮等國，指出這類習慣以武力威脅周邊的政權，最擅長從國際妥協中尋找下一步擴張的空間。若國際社會錯誤示範，就可能助長更多的冒進行為，使未來的危機更加頻繁。這不僅威脅歐洲，也會讓印太地區承受更多不必要的風險。

陳冠廷表示，真正的和平不能透過犧牲被侵略國家的主權來換取，也不能讓侵略者從武力行為中獲得實質利益。台灣對威脅的敏感度比任何地方都高，因此更能理解烏克蘭處境，協會將持續與國際夥伴合作，支持烏克蘭的主權、安全與重建，呼籲全球民主國家堅守原則，避免任何短期化的錯誤安排，傷害長期的和平與穩定。