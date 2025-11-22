聽新聞
0:00 / 0:00
柯文哲有望參加民眾黨活動？黃國昌曝這件事的重要性
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案在北所羈押近一年後交保，妻子陳珮琪也都會在臉書更新他的近況。陳今天出席民眾黨園遊會活動，對於媒體詢問柯未來也會出席？民眾黨主席黃國昌說，柯公開活動要看他的計畫，而12月言詞辯論對柯和民眾黨都很重要。
黃國昌、民眾黨北市黨部代理主委周榆修、民眾黨前主席妻子陳佩琪、北市議員張志豪與林珍羽等人，今出席北市議員黃瀞瑩與市黨部合辦的「台灣有愛、民眾溫情、士北有姐、寒冬送暖園遊會」活動。
陳珮琪今來參加園遊會，是否可期待柯文哲未來出席相關活動？黃國昌認為，柯主席的公開活動還是要看他自己的計畫，按部就班來進行。如同自己先前所說，柯正面臨民進黨、總統賴清德司法上的追殺，12月馬上就要言詞辯論，這件事情對柯、對民眾黨都很重要。
黃國昌說，12月的言詞辯論，他們好不容易通過的法庭直播，被民進黨、司法院搞成法庭紀錄片，整個言詞辯論的過程怎麼樣能夠忠實地反映在全台灣民眾之前，讓台灣人民好好的看一看北檢是怎麼違法濫權，變成民進黨的鷹犬跟東廠。
他指出，這個過程在司法院刻意把法庭直播變成法庭紀錄片以後，他們要怎麼樣採取適當方式，能夠讓整個法庭言詞辯論的過程跟內容忠實地反映給台灣人民知道，讓台灣人民來做最佳的裁判，他們正進行非常密集的準備當中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言