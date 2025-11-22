快訊

柯文哲有望參加民眾黨活動？黃國昌曝這件事的重要性

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（左起）、台北市議員黃瀞瑩、民眾黨主席黃國昌、台北市議員張志豪上午一起出席黃瀞瑩舉行的「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖園遊會」。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（左起）、台北市議員黃瀞瑩、民眾黨主席黃國昌、台北市議員張志豪上午一起出席黃瀞瑩舉行的「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖園遊會」。記者蘇健忠／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案在北所羈押近一年後交保，妻子陳珮琪也都會在臉書更新他的近況。陳今天出席民眾黨園遊會活動，對於媒體詢問柯未來也會出席？民眾黨主席黃國昌說，柯公開活動要看他的計畫，而12月言詞辯論對柯和民眾黨都很重要。

黃國昌、民眾黨北市黨部代理主委周榆修、民眾黨前主席妻子陳佩琪、北市議員張志豪與林珍羽等人，今出席北市議員黃瀞瑩與市黨部合辦的「台灣有愛、民眾溫情、士北有姐、寒冬送暖園遊會」活動。

陳珮琪今來參加園遊會，是否可期待柯文哲未來出席相關活動？黃國昌認為，柯主席的公開活動還是要看他自己的計畫，按部就班來進行。如同自己先前所說，柯正面臨民進黨、總統賴清德司法上的追殺，12月馬上就要言詞辯論，這件事情對柯、對民眾黨都很重要。

黃國昌說，12月的言詞辯論，他們好不容易通過的法庭直播，被民進黨、司法院搞成法庭紀錄片，整個言詞辯論的過程怎麼樣能夠忠實地反映在全台灣民眾之前，讓台灣人民好好的看一看北檢是怎麼違法濫權，變成民進黨的鷹犬跟東廠。

他指出，這個過程在司法院刻意把法庭直播變成法庭紀錄片以後，他們要怎麼樣採取適當方式，能夠讓整個法庭言詞辯論的過程跟內容忠實地反映給台灣人民知道，讓台灣人民來做最佳的裁判，他們正進行非常密集的準備當中。

民眾黨 黃國昌 柯文哲

