批國民黨親中加劇 王婉諭：本土政黨應以台灣最大利益優先

國防部近期啟動「台灣全民安全指引」普發作業，遭國民黨批浪費公帑、製造恐慌。時代力量黨主席王婉諭表示，面對中國的文攻武嚇，台灣人應該團結起來；並譴責國民黨近期的親中路線與荒謬言行，一味向中國靠攏，本土政黨應以台灣最大利益為優先。

王婉諭與台灣基進秘書長吳欣岱在時力直播節目「午餐大時客」討論到中國大陸的文攻武嚇，認為台灣人應該團結起來。吳欣岱提及，日本首相高市早苗在國會上明確表態「台灣有事，即日本有事」，若中國武力犯台構成日本「存亡危機事態」，日本可能行使集體自衛權進行軍事對應，高市早苗此言並非僅為討好台灣，而是因為台灣在政治、經貿、文化上的地位，使其成為日本必須守護的堡壘。

王婉諭表示，台灣身為小國，本應盡可能增加世界盟友，但當台灣內部的政黨不在乎主權時，國際社會願意支持台灣的意念將會下降，這對台灣造成巨大傷害。

王婉諭表示，政府近期發布的全民安全指引手冊，已跟瑞典、荷蘭、日本等國的災難教育接軌，是天經地義之事。然而國民黨發言人竟開記者會，攻擊政府提醒民眾防範「假投降訊號」的資訊戰預防行為。吳欣岱則說，根據各國的戰爭經驗，敵軍常利用資訊戰誤導民眾，政府發布警示資訊是在打預防針，國民黨破壞這類行為，簡直是站在敵人那邊。

吳欣岱更說，國民黨在新任主席上任後，路線已更加向親中靠攏，而藍營副主席張榮恭與中國國台辦主任宋濤會面時，不僅同意宋濤的「一中原則」，張榮恭更宣稱「我們講中國話，用中國姓氏，然後說中國的故事，我們本來就兩岸同屬中國人。」

王婉諭認為，國民黨選擇一直把台灣往中國送，實在荒謬至極，本土政黨應該以台灣最大利益為優先，積極在捍衛主權、政治清廉等議題上聯合發聲，共同合作守護台灣。

王婉諭表示，多數台灣民意不支持統一，本土小黨的合作正體現這樣的民意，只有全體台灣人團結一致，支持願意乾乾淨淨做事的政治人物和政黨，將台灣主權和利益放在優先位置，才能扭轉目前政局的危險狀況，為下一代爭取一個可以自豪、且穩健發展的台灣。