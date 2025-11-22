快訊

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝「已買到票」：日本人還要抽

Twice開唱「子瑜回來了」！ 賴總統：演唱會受歡迎…代表許多人有錢有閒

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

TWICE來台開唱 賴總統：演唱會受歡迎 代表許多人有錢有閒

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統昨（21日）晚前往影城觀賞白色恐怖題材電影「大濛」。圖／取自賴清德臉書
賴清德總統昨（21日）晚前往影城觀賞白色恐怖題材電影「大濛」。圖／取自賴清德臉書

今天是金馬獎，賴清德總統昨（21日）晚前往影城觀賞白色恐怖題材電影「大濛」，並鼓勵民眾走進電影院觀賞本土電影。而賴總統受訪時也提到，南韓人氣團體TWICE本周末將首度在台灣演出，「TWICE的周子瑜，我們台南人，要回來表演了」，他強調，在台灣的演唱會都大受歡迎，表示台灣經濟進步，有許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒。

賴總統昨晚與總統府秘書長潘孟安觀賞「大濛」，會前受訪表示，一方面支持本土電影，另一方面他自己很喜歡陳玉勳導演的作品，不管是總鋪師、熱帶魚，或是消失的情人節，都非常好看。

賴清德說，非常喜歡陳玉勳導演用電影來說台灣的故事，唱台灣的歌，而且這部電影「大濛」是發生在民國40年代，是他出生那個年代，而且又已得到金馬獎11項大獎的入圍，可以說精彩可期。非常歡迎，也非常鼓勵熱愛電影的好朋友們，能夠走進電影院來觀賞這部電影，也觀賞其他本土電影。

話鋒一轉，賴清德說，「大家有沒有注意到周子瑜要回來了？TWICE的周子瑜，我們台南人、麻豆台南人，要回來表演了。」

賴清德表示，這幾年韓國的天團Black Pink已經來來回回好幾趟了，香港的巨星、還有台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎，這表示台灣經濟進步，有許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒，可以買演唱會的門票，然後去觀賞。

賴總統說，這代表著台灣這幾年來經濟的進步，也提供了本土藝術創作者發揮的空間。希望在政府的支持之下，台灣的演藝工作者或是文化工作者，都可以回到台灣來，在台灣這一塊土地，大家共同來創作。

賴清德 TWICE

延伸閱讀

總統賴清德看「大濛」　淚訴：過去的不容易

《大濛》引發總統感觸！賴清德：了解過去不易，珍惜現在

賴總統交辦！國策顧問康銀壽將組逾200人日本觀光團 國旅業者傻眼

福島食品全面解禁 李彥秀酸「蔡英文不敢做的」：賴總統全做了

相關新聞

TWICE來台開唱 賴總統：演唱會受歡迎 代表許多人有錢有閒

今天是金馬獎，賴清德總統昨（21日）晚前往影城觀賞白色恐怖題材電影「大濛」，並鼓勵民眾走進電影院觀賞本土電影。而賴總統受...

批國民黨親中加劇 王婉諭：本土政黨應以台灣最大利益優先

國防部近期啟動「台灣全民安全指引」普發作業，遭國民黨批浪費公帑、製造恐慌。時代力量黨主席王婉諭表示，面對中國的文攻武嚇，...

向曹興誠發最後通牒 游盈隆：7天內公開道歉 否則提告

726第一波大罷免投票後，台灣民意基金會董事長游盈隆、聯電創辦人曹興誠兩人隔空交鋒。曹興誠批評，民進黨過去重用游盈隆，3...

公地放領重啟 賴總統：4445人受惠

賴清德總統昨到彰化縣溪州鄉，宣布將重啟公地放領政策，初估全國有四四四五人符合資格，要把數代承租、實際耕種的土地交給農民。...

觀察站／重啟公地放領 綠提前瞄準農民、勞工選票

民進黨歷經大罷免失利、民意反彈後，賴清德總統近來頻頻走訪地方，昨更藉由下鄉時，宣布重啟公地放領政策利多，也對勞保議題「再...

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

日本大阪府參議員梅村瑞穗昨(20)日在社群平台X上以實際行動回應賴清德總統大啖日本海鮮握壽司和味噌湯的貼文，掀起日本與台灣網友熱烈討論。她不僅貼出自己享用台灣滷肉飯與芒果優格的照片，還引用《論語》名句「德不孤，必有鄰」，象徵台日情誼深厚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。