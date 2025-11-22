普發安全指引 李明璇：阿嬤一句「戰爭最好是不要來」道盡國人心聲

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部印製「全民安全指引」陸續分發各鄰里民眾，國民黨前發言人李明璇質疑，一位收到手冊的阿嬤直言「戰爭最好是不要來，走也走不了」。其實用一句話，就道破千千萬萬台灣人的心聲。圖／李明璇臉書
國防部印製新版全民安全指引手冊近期已陸續分發各鄰里民眾，國安會副秘書長林飛帆昨特意視察發放情況。不過國民黨前發言人李明璇質疑，一位收到手冊的阿嬤直言「戰爭最好是不要來，走也走不了」。其實用一句話，就道破千千萬萬台灣人的心聲。

國防部印製新版「全民安全指引」手冊，推出以來遭質疑聲浪不斷，國安會副秘書長林飛帆特意在內政部次長馬士元等官員的陪同下視察發放情況。日前質疑賴政府把基層里長搞得人仰馬翻、還要幫中央搞恐嚇宣傳的國民黨前發言人李明璇昨再發文，質疑手冊內容的許多問題。

李明璇說，印發紙本還好，畢竟長輩不一定會用手機，紙本看起來比較直觀，但翻開手冊卻會發現，老人家還是被要求下載app、註冊帳號才能看到避難所在哪裡！更妙的是：手冊第2頁自己告訴讀者「危機時可能會斷電斷訊」，卻整本塞了將近10個QR code，戰爭來臨是要怎麼掃描？

李明璇還說，手冊建議：「如果戰爭讓你感到害怕、焦慮，可以去找心理機構」。但是在北榮當臨床心理師的朋友直接噴笑：「戰爭來了 誰要接個案！醫生心理師也要去避難啦！」

李明璇直言，有一位剛與林飛帆合照的阿嬤坦言，她看不懂手冊內容，當被記者問：戰爭來臨時該怎麼準備？阿嬤說：「最好是不要來，看了也沒有用。要怎麼準備，走也走不了，要去哪裡？」她強調，阿嬤的一句話，道破千千萬萬台灣人的心聲：台灣人民不希望戰爭的，老百姓要的不是一本手冊，而是一個能避免戰爭、守護和平的政府。

李明璇認為，賴清德作為總統要把台灣放在國際競爭的格局上，不是任人擺佈，台灣不應該是大國競爭下的犧牲品，把自己國家逼往兵凶戰危的險境。她更說，前總統蔡英文面對詢問「台灣是美國的棋子嗎？」時，回應「我們也是棋手」，反觀賴清德，沒有棋手的高度，只剩棋子的命運；沒有領導的能力，只剩製造恐懼的工具「真的不如蔡英文」。

戰爭 李明璇 阿嬤

