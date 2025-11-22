加強防制駕駛人行駛時吸菸 藍委擬修法提高罰鍰

國民黨立委黃健豪今天表示，汽、機車駕駛人於行駛中手持、點燃或吸食香菸，影響自己及侵害他人行車安全，也不利公共衛生，而現行法規僅處罰新台幣600元，他已提案修法，將罰鍰提高至2000元，加強嚇阻。

現行道路交通管理處罰條例規定，汽、機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全的行為者，處600元罰鍰。

國民黨立委黃健豪今天受訪表示，他認為現行處罰額度偏低，難以有效防制此類分心駕駛行為。為防止駕駛人因抽菸分散注意力、離開方向盤或視線偏離道路，導致車輛偏移、追撞及其他交通事故，應提高罰鍰金額加強嚇阻。

黃健豪指出，開車或騎車抽菸除構成注意力分散外，也增加火源及突發危險的風險。菸灰、火星或燃燒中菸蒂掉落車艙時，駕駛人往往出於本能反應撥除，致瞬間偏移方向盤、誤踩油門或煞車，易釀重大交通事故。因此有必要提高相關罰則，以防止因短暫失控造成之生命與財產損失。

黃健豪表示，此外，駕駛人於道路上吸菸，所產生的煙霧與飛散菸灰會隨氣流飄向後方車輛與行人，可能使後方機車騎士閃避不及而發生危險。長期而言，此類行為破壞公共道路行車秩序，侵害其他用路人安全與通行權益，對整體交通環境及公共衛生均不利。

黃健豪指出，他已提案修正道路交通管理處罰條例有關於汽、機車駕駛人行駛時手持香菸、吸食及點燃等規定，罰鍰從現行600元提高至2000元，提高罰鍰標準，建立更安全與友善之用路文化。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康