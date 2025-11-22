快訊

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝「已買到票」：日本人還要抽

Twice開唱「子瑜回來了」！ 賴總統：演唱會受歡迎…代表許多人有錢有閒

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

讚張善政默默奪治理獎 陳學聖反諷高雄市政風格只有作秀

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委陳學聖。圖／聯合報資料照片
國民黨前立委陳學聖。圖／聯合報資料照片

高雄月世界垃圾山事件震驚全台，國民黨前立委陳學聖今表示，桃園市在市長張善政的帶領下，於中央最近公布的「坡地金育獎」中，拿下直轄市第一名與四項大獎，民進黨長期推崇作秀市政風格，這是為何在高雄可見美濃大峽谷、仁武垃圾山、山坡地破碎化問題持續惡化。

陳學聖說，中央最近公布「坡地金育獎」，外界幾乎沒有討論，因為它沒有聲量、沒有舞台效果，也沒有演唱會效應。但這個獎，反而象徵一座城市最關鍵、最不能出錯的治理能力。桃園在張善政帶領下，一口氣拿下 直轄市第一名與四項大獎，這是桃園升格以來，鄭文燦任內從未拿過的肯定，且是由民進黨中央政府所頒發，更具意義。

陳學聖表示，山坡地保育，好說不好做，「理工男」張善政的作法不花俏，卻務實有效，方法包括：以衛星加無人機抓違規；土石流 LINE BOT即時回報；水保線上化、透明化。這些做法不會帶來聲量，卻能在關鍵時刻守住人命。

陳學聖指出，反觀民進黨長期推崇的市政風格，重視的是「看得見的活動」「聲量效果」「拍幾間廟、跑幾個點」。這也是為什麼在高雄看到美濃大峽谷、仁武垃圾山、山坡地破碎化問題持續惡化，不是不能做，是不想做。因為那些「看不見的治理」，被忽視得太久。

陳學聖提到，最近民進黨開始點名各種要參選桃園的人選，不管人名換成誰，代表的都是同一套「重表演、輕治理」的政治文化。而他要問的是，轉骨中的桃園，該往哪走？強調拜幾間廟的路線？政治亂秀路線？或者是像張善政這樣，把城市最看不見的地方顧好的務實路線？相信大家心中已有答案。

陳學聖 張善政

延伸閱讀

行政院提財劃法修法版本 張善政：有改進空間，盼滾動修正愈變愈好

雙層巴士預計明年開放上國道 張善政：6路線優先投入

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

網質疑「桃園市長住新店」 張善政首回應：大部分都住市長官邸

相關新聞

TWICE來台開唱 賴總統：演唱會受歡迎 代表許多人有錢有閒

今天是金馬獎，賴清德總統昨（21日）晚前往影城觀賞白色恐怖題材電影「大濛」，並鼓勵民眾走進電影院觀賞本土電影。而賴總統受...

批國民黨親中加劇 王婉諭：本土政黨應以台灣最大利益優先

國防部近期啟動「台灣全民安全指引」普發作業，遭國民黨批浪費公帑、製造恐慌。時代力量黨主席王婉諭表示，面對中國的文攻武嚇，...

向曹興誠發最後通牒 游盈隆：7天內公開道歉 否則提告

726第一波大罷免投票後，台灣民意基金會董事長游盈隆、聯電創辦人曹興誠兩人隔空交鋒。曹興誠批評，民進黨過去重用游盈隆，3...

公地放領重啟 賴總統：4445人受惠

賴清德總統昨到彰化縣溪州鄉，宣布將重啟公地放領政策，初估全國有四四四五人符合資格，要把數代承租、實際耕種的土地交給農民。...

觀察站／重啟公地放領 綠提前瞄準農民、勞工選票

民進黨歷經大罷免失利、民意反彈後，賴清德總統近來頻頻走訪地方，昨更藉由下鄉時，宣布重啟公地放領政策利多，也對勞保議題「再...

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

日本大阪府參議員梅村瑞穗昨(20)日在社群平台X上以實際行動回應賴清德總統大啖日本海鮮握壽司和味噌湯的貼文，掀起日本與台灣網友熱烈討論。她不僅貼出自己享用台灣滷肉飯與芒果優格的照片，還引用《論語》名句「德不孤，必有鄰」，象徵台日情誼深厚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。