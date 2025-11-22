重啟公地放領 陳金德千字貼文強調解決長年佃農問題

賴清德總統昨日宣布將重啟公地放領政策，外界解讀在選舉年之前，有爭取農民的選票意味。政務委員陳金德在臉書發表近千字長文，回顧30多年來「還我土地運動」的歷史，強調這是不斷跨部會溝通協調才形成的完整政策結論，也體現賴總統「把人民權益擺在第一順位及務實決策的執政風格。」

賴總統昨日南下彰化溪州鄉，宣布將重啟公地放領政策，初估全國有4445人符合資格，要把數代承租、實際耕種的土地交給農民；也強調政府對勞保會負責到底。外界解讀，2026選舉年接近，賴政府此時釋出民生利多，提前開始布局選戰，爭取農工選民的意味濃厚。

陳金德在臉書發表近千字貼文，強調政策的核心目標，是為協助自耕農取得農地，解決長年承租耕作的困境，讓真正耕作的農民能安定持續地生活。也是在不破壞國土保育與環境永續的前提下，建立最能兼顧農民與土地的制度。

陳金德並回憶，30多年前，住在南澳的陳鑑庭就串聯全國發起「還我土地運動」，爭取討回祖先開墾的台拓地。8年前他擔任宜蘭代理縣長時，南澳鄉里長李順義接棒爭取，多次到縣府、中央陳情，把地方多年累積的聲音繼續往前推，甚至陳金德卸下代理縣長、沒有擔任公職後，也幾度陪著南澳鄉親到堅持院陳情。

陳金德說，這不只是一個陳情案，而是代代農民的依靠，也是牽涉地方土地安全、環境永續的重要議題。他到行政院任職後，更發現資料年代久遠、制度缺口重重，還要確保兼顧國土保育、環境保護與地方發展。

他強調，公地放領從來不只是政策名稱，而是許多自耕家庭世代的期待。感謝所有在過程中堅持不放棄的人，也感謝政府願意承擔、願意在制度、環境與農民需求之間，做出最負責任的平衡。