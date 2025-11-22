向曹興誠發最後通牒 游盈隆：7天內公開道歉 否則提告

726第一波大罷免投票後，台灣民意基金會董事長游盈隆、聯電創辦人曹興誠兩人隔空交鋒。曹興誠批評，民進黨過去重用游盈隆，3次支持參選花蓮縣長，2度參選立法委員，結果統統落敗，後來覺得無油水可撈，選擇在2019年退出民進黨。游盈隆表示，他向曹興誠發出最後通牒，要求對方在收到律師函後，7天內公開道歉，否則將正式提告。

事件起頭源自於，726大罷免失敗後，游盈隆批評，評民進黨立委說沈伯洋是民進黨之恥，要沈辭去立委；曹興誠隨即回嗆，指游盈隆才是民進黨叛徒，還多次參選全落選。

游盈隆當時回應，曹興誠發文通篇充斥不實資訊，對他極盡謾罵、造謠、抹黑、挑撥離間及誹謗，已足以構成刑法加重誹謗罪，將擇日提起告訴，尋求司法正義，將曹繩之以法，以儆效尤

時隔三個多月，游盈隆昨晚在臉書向曹興誠發出最後通牒，表示自己經過近三個月冷靜、理智、全盤思考後，今天已委請國內聲譽卓著的律師事務所，向曹興誠發出律師函。

游盈隆說，這是哀的美敦書(Ultimatum)，請曹興誠在收到律師函後，在7天內就不實誹謗公開道歉，否則將依法提告，他重視且珍惜名譽，因為名譽是個人的第二生命，因此他斷然拒斥並譴責任何意圖謀殺人格與榮譽的不正行為。