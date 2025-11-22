北美台商會師底特律 台美國會政要聚焦經貿

北美洲500多名台商本週在美國底特律聚會，立法院副院長江啟臣、美國聯邦參議員蘇利文等台美政要、國會議員出席，聚焦台美產業鏈連結與經貿合作。

北美洲臺灣商會聯合總會（TCCNA）16日到19日在密西根州大城底特律舉行理監事會議，立法院副院長江啟臣率領跨黨派立委、僑務委員會委員長徐佳青出席，美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）致詞。

美國總統川普主打製造業復興，昔日的工業大城底特律是焦點之一。TCCNA總會長白越珠表示，選擇底特律舉辦理監事會議，因為底特律從崛起、繁榮到低谷，再度浴火重生，展現強大生命力，這樣的精神與北美台商堅毅奮進的特質相互呼應。

江啟臣致詞肯定北美台商，積極推動台美商務交流，立法院3黨也在涉及台商權益的法案上展現跨黨派合作。徐佳青表示，台商是台灣外交力量的延伸，提升台灣的能見度。

聯邦參議員蘇利文專程從阿拉斯加搭機飛到底特律，致詞強調台美共享自由與法治的價值，他多次公開支持加速對台軍售、協助台灣成為印太戰略中的可靠夥伴，強調「台灣是美國最可信賴的朋友」。

駐美代表俞大㵢大使致詞時肯定北美台商在國民外交中的關鍵角色，包括「叩門之旅」、救災捐助及推動時代廣場倡議廣告。

商會安排「底特律一日參訪」，走入福特汽車F-150卡車組裝線，深入了解美國汽車工業核心製程。密西根州副州長吉克瑞斯特二世（Garlin Gilchrist II）親自在福特工廠迎接台商代表團。