觀察站／雲縣長選戰 藍營深耕優勢、綠整合存變數

聯合報／ 本報記者蔡維斌陳雅玲

明年地方選戰逼近，有意參選人摩拳擦掌，雲林藍綠對壘漸浮上檯面，民進黨立委劉建國隨黨中央選對會可能名單曝光將再戰，藍營不分區立委張嘉郡被視為張麗善接班人，隨張嘉郡鬆口爭取提名，政壇認為2人交鋒已成定局。

近月民進黨中央選對會陸續公布縣市提名人選，劉建國被認為是雲林提名第一人選，對此，不僅劉建國不願證實，最近又傳出選對會可能還在討論，甚至傳出前立委蘇治芬可能被列入名單，搞得政壇霧煞煞。

目前綠營可戰之人寥寥可數，除非空降另有變數，否則劉建國不選縣長可能性幾乎是零。蘇治芬鮮少在公開場合出現，對外傳參選多次在臉書否認，只是被視為超級戰將的她「根底還在」，明年選戰扮演什麼角色，與劉建國是否化解心結重新整合，關係綠營選戰勝負。

反觀藍營目前政治占優勢，不僅藍白合態勢形成，縣長張麗善7年交出亮眼成績單，被譽為「五星級縣長」，鞏固張家政治地位，更把光芒延續下屆接棒人。立委張嘉郡為立委丁學忠打贏大罷免，立下戰功，取得下屆縣長提名門票，但國民黨主席選舉，父親張榮味號召挺郝龍斌失利，支持者憂心是否動搖張嘉郡提名。

以張派2代深耕，張麗善執政7年跨黨派擴展政治版圖人脈，雄厚政治實力，一般認為張嘉郡獲提名不會有太大變化。只是張嘉郡能否在藍營全盛之際入主縣政，仍得步步為營，不敢掉以輕心。

賴清德總統拜廟贈匾，劉建國未陪同，綠營出席踴躍頗有宣誓2026意味，也讓處於「暗戰」的藍綠交鋒浮上檯面，只是綠營未來要迎戰擁有雲林縣長、3席立委及立法院長的藍營，恐陷苦戰。

雲林 劉建國 張嘉郡 張麗善 藍營 綠營

