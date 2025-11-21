觀察站／綠提前瞄準農民、勞工選票

民進黨歷經大罷免失利、民意反彈後，賴清德總統近來頻頻走訪地方，昨更藉由下鄉時，宣布重啟公地放領政策利多，也對勞保議題「再保證」政府會負責到底。顯然，隨著明年縣市長選舉時序漸近，綠營瞄準民生議題，已經提前開始選舉作戰。

公地放領政策「塵封」許久，賴政府如今重啟這項政策，是為了確保農地農用、環境保育、土地正義等；雖然公地放領是「立意良善」的政策，但由於設下放領土地必須是一九七六年九月廿四日以前已與政府訂約承租至今等條件，實務上如何「認定」，是否可能在追求土地正義的同時衍生「分配不正義」的新問題，相關單位的配套作法與執行層面都必須高度謹慎。

賴總統藉由下鄉機會，端出公地放領政策牛肉，而在野黨近來在立法院推動勞保撥補法制化修法，繼行政院日前「跟進」提出政院版本，賴總統昨對外界憂心勞保破產，再度保證政府會負責到底，有必要會再撥錢「國家多久，勞保基金就多久」。明年就是選舉年，賴總統與政院此舉自然也是瞄準農民以及廣大的勞工選票。

賴政府上台一年多來，朝野嚴重對立導致政局紛亂。如今，府院更加重視選民重視的民生、經濟議題，逐步調整施政節奏，當然也是提前為了明年選戰布局。

一般認為，當前民進黨執政滿意度不高的情況下，明年選舉對藍白較為有利；然而，民進黨執政，擁有龐大行政資源，加上綠營向來擅長打選戰，在野黨輕忽不得。尤其，當綠營將目光瞄準民生政策，如果藍營還陷入兩岸等政治性議題泥淖，將更不利爭取民意青睞。