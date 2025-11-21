聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／綠提前瞄準農民、勞工選票

聯合報／ 本報記者周佑政

民進黨歷經大罷免失利、民意反彈後，賴清德總統近來頻頻走訪地方，昨更藉由下鄉時，宣布重啟公地放領政策利多，也對勞保議題「再保證」政府會負責到底。顯然，隨著明年縣市長選舉時序漸近，綠營瞄準民生議題，已經提前開始選舉作戰。

公地放領政策「塵封」許久，賴政府如今重啟這項政策，是為了確保農地農用、環境保育、土地正義等；雖然公地放領是「立意良善」的政策，但由於設下放領土地必須是一九七六年九月廿四日以前已與政府訂約承租至今等條件，實務上如何「認定」，是否可能在追求土地正義的同時衍生「分配不正義」的新問題，相關單位的配套作法與執行層面都必須高度謹慎。

賴總統藉由下鄉機會，端出公地放領政策牛肉，而在野黨近來在立法院推動勞保撥補法制化修法，繼行政院日前「跟進」提出政院版本，賴總統昨對外界憂心勞保破產，再度保證政府會負責到底，有必要會再撥錢「國家多久，勞保基金就多久」。明年就是選舉年，賴總統與政院此舉自然也是瞄準農民以及廣大的勞工選票。

賴政府上台一年多來，朝野嚴重對立導致政局紛亂。如今，府院更加重視選民重視的民生、經濟議題，逐步調整施政節奏，當然也是提前為了明年選戰布局。

一般認為，當前民進黨執政滿意度不高的情況下，明年選舉對藍白較為有利；然而，民進黨執政，擁有龐大行政資源，加上綠營向來擅長打選戰，在野黨輕忽不得。尤其，當綠營將目光瞄準民生政策，如果藍營還陷入兩岸等政治性議題泥淖，將更不利爭取民意青睞。

延伸閱讀

雲林縣長選戰升溫！藍營張嘉郡爭提名 蘇治芬：綠營人選就是劉建國

「同一國家就好」不同黨沒關係 賴總統：如果不團結他們就會各個擊破

綠營高雄市長初選競爭白熱化 林岱樺旗山造勢搶攻邱議瑩大本營

影／公地放領重新啟動 賴清德總統現場勘察宣布兩要件缺一不可

相關新聞

公投綁大選三讀過關 政院官員憂「邊投票邊開票」亂象恐再上演

立法院三讀修正公投法部分條文，再次賦予公投綁大選的法源。行政院方面表示，立院通過的修法，恐怕縮短公投議題的理性討論時間，...

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

立法院今三讀通過「地方制度法」修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定；直轄市政府可...

公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該...

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

日本大阪府參議員梅村瑞穗昨(20)日在社群平台X上以實際行動回應賴清德總統大啖日本海鮮握壽司和味噌湯的貼文，掀起日本與台灣網友熱烈討論。她不僅貼出自己享用台灣滷肉飯與芒果優格的照片，還引用《論語》名句「德不孤，必有鄰」，象徵台日情誼深厚。

觀察站／雲縣長選戰 藍營深耕優勢、綠整合存變數

明年地方選戰逼近，有意參選人摩拳擦掌，雲林藍綠對壘漸浮上檯面，民進黨立委劉建國隨黨中央選對會可能名單曝光將再戰，藍營不分...

公投恢復綁大選 有機會明年選舉適用

現行公投法規定公投與大選脫鉤，遭批「鳥籠公投」，立法院會昨三讀通過修正公投法部分條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。