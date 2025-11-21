聽新聞
專家：農地私有後 恐無法農用

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

賴清德總統宣布重啟公地放領政策。中華經濟與金融協會副秘書長曾志超指出，目前農地多由國家持有，承租農民遵循法規務農，若未來轉為私有，恐難避免農地農用遭破壞的亂象，例如農地遭轉賣、轉租，甚至被業者設置光電板。

曾志超表示，「國有耕地放領實施辦法」規定，放領地價是以民國七十九年的公告土地現值計算。當時許多農地位於偏僻地區，但經過數十年發展，如今農地可能在馬路邊，地價早已不可同日而語。他直言，現在農民子女願意接手務農的人不多，一旦私有化將可能產生轉賣或變更地目情況，恐使既有農地政策全面瓦解，成為台灣農業的浩劫。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳指出，隨著產業轉型，農地占比已經遠高於需求，當前更應思考的是「農地他用」或「農地釋出」，而非「農地農用」。他直言，沒有一個已開發國家仍遵循數十年前的「重農主義」，這不僅限制產業發展，也壓縮人民的生活空間。

徐世勳表示，台灣都會區地狹人稠，年輕人因房價高昂買不起房，連基本休閒與育樂空間都受到局限，政府若真要改善民生，不如在二線城市或近郊地區鬆綁農地使用，作為社會住宅或公共設施之用，而不是突然拋出公地放領，況且要務農並不一定得持有土地。

一名農業部退休官員也說，公地放領牽涉龐大利益，在國土計畫尚未定案前貿然推動，恐造成土地零碎與國土破碎化。他表示，台灣農地總面積約七十八萬公頃，但真正投入農業生產的不到五十萬公頃，仍有廿多萬公頃雖被畫為農地，卻未實際耕作。政府應先盤點農地使用現況，釐清國土計畫方向與需求，再討論是否放領，「放領出去就回不來，政策還搞不清楚時不能匆促上路」。

彩田友善農作執行長楊儒門則認為，許多土地長期由農民實際耕作，若有明確耕作事實，還地於民是合理合法的做法。過去因丈量不精確、老農不識字等因素，使部分農民失去權益，如今資料清楚後，政府應嚴謹核查並確實執行政策，「只要是正確的事，就應該做」。

