藍白聯手三讀多項法案 綠譴責暴衝突襲式修法：不是為人民福祉

中央社／ 台北21日電
立法院會21日下午針對攸關公投綁大選的公投法第23條修正草案進行投票表決，民進黨立法院黨團在議場高舉標語表達反對立場。前為民進黨立院黨團總召柯建銘。中央社
立法院會21日下午針對攸關公投綁大選的公投法第23條修正草案進行投票表決，民進黨立法院黨團在議場高舉標語表達反對立場。前為民進黨立院黨團總召柯建銘。中央社

立法院會今天在藍白聯手下，三讀修正通過財劃法、地方制度法、公投法等多項重大法案。民進黨立法院黨團表示，這些修法不是為了社會公益，也不是為了人民福祉，有的還因人設事，譴責這種暴衝式、突襲式的修法行徑。

立法院會今天陸續通過多項重大議案，修正財劃法有關離島計算公式，公投法則恢復公投綁大選，並刪除現行地方制度法中有關直轄市副市長、縣市副縣市長人數的人口數門檻限制。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜在社群平台發文說，財劃法在去年底修法後，行政院早就示警藍白版本的公式有重大錯誤，不只影響離島，其他縣市權益也受損；但藍白不聽仍強行通過，今年藍營縣市政府才發現大事不妙，急忙請藍白立委提案修法。

陳培瑜表示，行政院昨天才剛提出院版財劃法，錢權分配更合理，但藍白卻在今天強行處理離島條款，不等院版的財劃法送進立法院。

黨團幹事長鍾佳濱指出，依照政院版財劃法，22個地方縣市可以多分配到新台幣319億元，這樣的財劃法，哪個地方政府會不接受呢；納悶的是，國民黨卻跟著民眾黨跑，難道不了解民眾黨的陰謀，若是如此，國民黨明年地方選舉就不用選了。

兼任民進黨政策會執行長的民進黨立委吳思瑤表示，財劃法是國家財政根本大法，藍白粗糙修法，民進黨團譴責今天這種暴衝式、突襲式的修法行徑。

針對公投法修法，吳思瑤說，公投綁大選就是公投亂大選，2018年公投選務混亂、造成邊投票邊開票的殷鑑不遠，人民於2021年用公投否決公投綁大選；民意認為，對人與對事要分開，不讓選務混亂影響民主選舉結果，但藍白硬是要沒收民意，令人遺憾。

陳培瑜也指出，立法院會通過刪除直轄市副市長、縣市副縣市長人數的人口門檻限制，完全無視現行「依照人口數多寡訂出副市長人數」邏輯；這種因人設事的修法，不是為了社會公益，也不是為了人民福祉，民進黨團完全無法接受。

公投綁大選 財劃法 修法 國民黨 民眾黨 民進黨 陳培瑜

