地方制度法修正案三讀 內政部憂大幅增加人事支出將排擠地方業務預算

立法院21日三讀通過「地方制度法」部分條文修正案，內政部表示，這次修法提高地方民意代表婦女保障比例、民選首長停職期間一律停薪，以及調整直轄市對所轄山地原住民區自治財源的補助規定，有助促進性別平等參政、貫徹廉能政治，並強化山地原住民區自治，內政部予以肯定；另修法明定一律將直轄市副市長增加為3人、副縣（市）長增加為2人、直轄市副秘書長增加為3人、縣（市）副秘書長增加1人，以及人口在2萬以上之鄉（鎮、市）公所置主任秘書1人等規定，均未能反映地方差異，且將大幅增加地方人事費用支出。

內政部說明，此次修法將第33條地方民意代表選舉的性別保障名額，從原本的「保障婦女」，改為「保障任一性別」，保障比例從每4人應有1人，提高為每3人應有1人，從119年12月25日就職的地方民意代表開始實施。內政部透過統計分析發現，雖近20年來我國女性參政實力持續提升，但基層女性民意代表當選比例仍不到三成，為進一步促進我國邁向性別平等參政，內政部從101年開始便持續以座談會、公聽會、修法研商會、學術研討會、記者會等多種管道長期與各界溝通並凝聚修法意見，也在修法過程中說明須進一步提升保障比例之必要性，並建議增訂日出條款以降低政治衝擊，經過10多年的努力，終獲立法院及各界支持，是我國推動性別平等參政十分重要的里程碑。

另外，本次修正新增第61條第3項規定，將民選地方首長依法停職期間一律停發薪給予以法制化，於其復職或任期屆滿後被判決無罪確定，或不起訴處分確定後始予以補發，內政部表示，可展現政府對落實肅貪的堅定立場，促進廉能政治。

內政部進一步指出，本次修正第83條之7，調整直轄市政府對山地原住民區的補助機制，並明定直轄市從中央獲得的普通統籌分配款增加時，市政府應酌予提高對山地原住民區的補助，可以讓山地原住民區擁有更多資源，強化其自治能力。

最後，內政部補充，在各界未形成共識下，本次修正第55條、第56條及第57條，直轄市副市長將增加3人、副秘書長增加3人；縣（市）副縣（市）長增加16人、副秘書長增加16人；鄉（鎮、市）公所主任秘書增加34人，合計全國每年將增加約1億8千萬元之人事費用支出，將增加地方負擔，排擠地方業務推動預算。