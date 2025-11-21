聽新聞
公投綁大選三讀過關 政院官員憂「邊投票邊開票」亂象恐再上演
立法院三讀修正公投法部分條文，再次賦予公投綁大選的法源。行政院方面表示，立院通過的修法，恐怕縮短公投議題的理性討論時間，無法展現真正民意，更可能再次重演邊投票、邊開票的亂象。
立法院三讀修正公投法部分條文，規定公投案公告成立後三至六個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該選舉同日舉行，再次賦予公投綁大選的法源。行政院官員表示，公民投票是直接民權的行使，為了讓公民投票議題能夠有有充分的時間進行理性討論，2019年修正的公民投票法也明定，從2021年開始舉行的公民投票每兩年進行一次，但此次修法恐怕將縮短理性討論的時間。
官員指出，公投投「事」，選舉選「人」，公投如果與選舉同時進行，公投恐怕會受到政黨或候選人競爭的影響，模糊公投議題焦點，混淆公投案意旨，可能無法有效進行社會溝通及理性辯論，進一步造成公民投票的結果無法展現真正的民意。
此外，過去曾發生選民大排長龍投票、邊投票邊開票的亂象，恐怕將再次上演。
