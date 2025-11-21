立院三讀通過新住民發展署組織法 內政部再增設次級機關

立法院院會今三讀修正內政部組織法第5條、第7條，及內政部新住民發展署組織法，明定在內政部的次級機關增設新住民發展署，負責新住民事務政策的規畫、推動、執行及協調，修正條文自公布後3個月施行。

內政部組織法三讀修正規定，內政部次級機關增訂新住民發展署，負責新住民事務政策的規畫、推動、執行及協調。修正條文自公布後3個月施行。

內政部新住民發展署組織法三讀條文規定，內政部為保障多元文化精神及新住民基本權益，統籌規畫及辦理有關新住民事務，特設新住民發展署。

至於新住民發展署掌理事項，包括新住民事務政策、制度、法規的統籌規畫、研究、諮詢、協調及推動；新住民總體支持事項的研擬、訂定、定期調查及檢討；新住民發展基金的規畫、管理及監理；新住民服務措施的規畫、協調及推動；新住民關懷協助及弱勢扶助與就業服務的規畫、協調及推動；獎勵、補助新住民語言友善環境措施與通譯服務的規畫、協調及推動等。

另獎勵、補助媒體事業製播新住民相關內容之規畫、協調及推動；新住民投入公共參與與多元文化交流之規畫、協調及推動；跨國（境）婚姻媒合管理之規畫、協調及督導；其他有關新住民發展事項。

三讀條文明定，新住民發展署置署長一人、職務列簡任第13職等。副署長一人、職務列簡任第12職等。自公布後3個月施行。