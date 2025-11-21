快訊

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

財神來了還不應門？統一發票7-8月中千萬「2張未領」 中獎資訊曝

石虎柳丁事件延燒 大苑子發613字認錯聲明「董事長已親自道歉」

立院三讀通過新住民發展署組織法 內政部再增設次級機關

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今天三讀通過「新住民發展署組織法草案」，立法委員麥玉珍喜極而泣。記者葉信菉／攝影
立法院今天三讀通過「新住民發展署組織法草案」，立法委員麥玉珍喜極而泣。記者葉信菉／攝影

立法院院會今三讀修正內政部組織法第5條、第7條，及內政部新住民發展署組織法，明定在內政部的次級機關增設新住民發展署，負責新住民事務政策的規畫、推動、執行及協調，修正條文自公布後3個月施行。

內政部組織法三讀修正規定，內政部次級機關增訂新住民發展署，負責新住民事務政策的規畫、推動、執行及協調。修正條文自公布後3個月施行。

內政部新住民發展署組織法三讀條文規定，內政部為保障多元文化精神及新住民基本權益，統籌規畫及辦理有關新住民事務，特設新住民發展署。

至於新住民發展署掌理事項，包括新住民事務政策、制度、法規的統籌規畫、研究、諮詢、協調及推動；新住民總體支持事項的研擬、訂定、定期調查及檢討；新住民發展基金的規畫、管理及監理；新住民服務措施的規畫、協調及推動；新住民關懷協助及弱勢扶助與就業服務的規畫、協調及推動；獎勵、補助新住民語言友善環境措施與通譯服務的規畫、協調及推動等。

另獎勵、補助媒體事業製播新住民相關內容之規畫、協調及推動；新住民投入公共參與與多元文化交流之規畫、協調及推動；跨國（境）婚姻媒合管理之規畫、協調及督導；其他有關新住民發展事項。

三讀條文明定，新住民發展署置署長一人、職務列簡任第13職等。副署長一人、職務列簡任第12職等。自公布後3個月施行。

新住民 內政部 婚姻 立法院

延伸閱讀

地制法三讀通過「每年將增1.8億人事費用」 內政部：排擠地方業務預算

中天違反事實查證2年前遭罰160萬元確定 提再審又吞敗

杉林區據點揭牌 高雄設30處新住民多元支持空間

台文館吉祥物台灣阿龍抄襲案 蹦世界雇用涉案員工得科罰金

相關新聞

公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該...

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

賴清德總統今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，向民眾宣傳國政，他除指出前總統馬英九任內經濟成長率僅2.8%，交給前總統蔡英文時台...

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

日本大阪府參議員梅村瑞穗昨(20)日在社群平台X上以實際行動回應賴清德總統大啖日本海鮮握壽司和味噌湯的貼文，掀起日本與台灣網友熱烈討論。她不僅貼出自己享用台灣滷肉飯與芒果優格的照片，還引用《論語》名句「德不孤，必有鄰」，象徵台日情誼深厚。

立院三讀通過新住民發展署組織法 內政部再增設次級機關

立法院院會今三讀修正內政部組織法第5條、第7條，及內政部新住民發展署組織法，明定在內政部的次級機關增設新住民發展署，負責...

福島食品全面解禁 李彥秀酸「蔡英文不敢做的」：賴總統全做了

日本福島地區在311海嘯後，當地食品因核輻射汙染問題被我國管制進口14年，我國食藥署今公告「即日起全解禁」。國民黨立委李...

地制法三讀通過「每年將增1.8億人事費用」 內政部：排擠地方業務預算

立法院今三讀通過「地方制度法」部分條文修正案。內政部表示，肯定本次修法提高地方民意代表婦女保障比例、民選首長停職期間一律...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。