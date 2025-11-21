CPTPP未通過成立台灣入會小組 外交部：續爭取支持

快訊

中央社／ 台北21日電

針對跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）今年未通過成立台灣入會工作小組，外交部今天表示深感遺憾，呼籲CPTPP會員國應依申請國的客觀條件公正審查，切勿受政治惡意干擾；外交部將與相關部會持續努力，早日加入CPTPP共創區域榮景。

外交部晚間發布新聞稿指出，CPTPP第9次部長級執委會今天在澳洲墨爾本舉行，會後宣布烏拉圭、阿拉伯聯合大公國、菲律賓及印尼符合「奧克蘭原則」，並決定先啟動烏拉圭的入會程序，其他3國入會事宜將視情況於明年進行。

外交部表示，對於CPTPP再次未能公正審查台灣申請案，深表遺憾。

外交部說明，台灣自2021年9月22日申請入會以來，積極調整經貿體制，做好入會準備，外交部並與相關部會持續透過高層洽助、國會、智庫、公協會及媒體等多元管道，向會員國及國際社會積極爭取支持，宣達台灣符合CPTPP的入會標準。

外交部指出，台灣已與新加坡、紐西蘭、美國、加拿大及英國等國簽署貿易或投資協定，在貨品、服務、投資、供應鏈合作等領域，皆符合CPTPP各項高標準規範，且具履行國際貿易規範與承諾的良好紀錄，可對CPTPP建構具韌性可靠的供應鏈扮演關鍵性角色，為CPTPP創造加值效益。

外交部提到，CPTPP會員雖均充分認知且未質疑台灣符合入會要件，並再三表示歡迎符合高標準的經濟體加入，卻無法為台灣成立入會工作小組，不啻向各界傳達標榜深化經貿整合的CPTPP，仍屈服於政治脅迫的錯誤訊息，傷害CPTPP成立初衷，亦不利於CPTPP長遠發展。

外交部表示，值此各國呼籲共同捍衛以世界貿易組織（WTO）為核心、「以規則為基礎」的國際經貿體系之際，台灣再次呼籲CPTPP會員國本於「奧克蘭三原則」，著眼於CPTPP的長遠發展，應依申請國的客觀條件公正審查，切勿受政治惡意干擾；外交部也將與相關部會持續努力，以期儘快展開台灣入會談判工作，早日加入CPTPP共創區域榮景。

外交部 經貿

相關新聞

公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該...

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

賴清德總統今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，向民眾宣傳國政，他除指出前總統馬英九任內經濟成長率僅2.8%，交給前總統蔡英文時台...

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

日本大阪府參議員梅村瑞穗昨(20)日在社群平台X上以實際行動回應賴清德總統大啖日本海鮮握壽司和味噌湯的貼文，掀起日本與台灣網友熱烈討論。她不僅貼出自己享用台灣滷肉飯與芒果優格的照片，還引用《論語》名句「德不孤，必有鄰」，象徵台日情誼深厚。

立院三讀通過新住民發展署組織法 內政部再增設次級機關

立法院院會今三讀修正內政部組織法第5條、第7條，及內政部新住民發展署組織法，明定在內政部的次級機關增設新住民發展署，負責...

福島食品全面解禁 李彥秀酸「蔡英文不敢做的」：賴總統全做了

日本福島地區在311海嘯後，當地食品因核輻射汙染問題被我國管制進口14年，我國食藥署今公告「即日起全解禁」。國民黨立委李...

地制法三讀通過「每年將增1.8億人事費用」 內政部：排擠地方業務預算

立法院今三讀通過「地方制度法」部分條文修正案。內政部表示，肯定本次修法提高地方民意代表婦女保障比例、民選首長停職期間一律...

