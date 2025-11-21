快訊

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

財神來了還不應門？統一發票7-8月中千萬「2張未領」 中獎資訊曝

石虎柳丁事件延燒 大苑子發613字認錯聲明「董事長已親自道歉」

聽新聞
0:00 / 0:00

福島食品全面解禁 李彥秀酸「蔡英文不敢做的」：賴總統全做了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
日本福島地區在311海嘯後，當地食品因核輻射汙染問題被我國管制進口14年，食藥署今（21）日公告「即日起全解禁」。圖為日式超市的日本魚貨產品。記者陳正興／攝影
日本福島地區在311海嘯後，當地食品因核輻射汙染問題被我國管制進口14年，食藥署今（21）日公告「即日起全解禁」。圖為日式超市的日本魚貨產品。記者陳正興／攝影

日本福島地區在311海嘯後，當地食品因核輻射汙染問題被我國管制進口14年，我國食藥署今公告「即日起全解禁」。國民黨立委李彥秀說，「蔡英文八年不敢做的事，賴清德總統全做了！」歷史會記住這一天。

日本福島核電廠於2011年3月11日因地震導致海嘯，當時行政院衛生署同年25日公告暫停接受日本受輻射汙染相關地區生產製造食品輸入，並在2022年訂定「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，從地區管制調整為風險產品管制，嚴格把關。2024年參考國際趨勢與科學實證，持續調整對日本食品的管理措施。

衛福部食藥署於8月29日預告廢止前述規定，今天下午5時整正式將公告上傳至官網，宣布日本食品輸入管理，全數回歸常態，比照一般產品輸入台灣，自即日起生效。巧的是，賴清德日前才大啖日本壽司，稱讚食材新鮮等。

國民黨立委李彥秀說，「蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了！」福島食品管制14年，食藥署公告「即日起全解禁」。歷史會記住這一天。

李彥秀表示，2018年人民用公民投票，高達72%民意要求政府禁止開放福島核災等地區農產品及食品進口，卻被民進黨政府一紙命令正式推翻。

李彥秀說，「賴清德寒冬送暖」選在中國大陸禁止日本水產品進口後，大啖日本海鮮，還在敏感時機開放福島食品全面解禁，不僅是強化「台日友好」的形象，更是繼核食「正名」為福食後，以政治算計凌駕民眾權益。

李彥秀表示，人民有知的權利，消費者更有選擇採買與否的權利，在棄守邊境把關後，行政部門更要做好原產地標示、「後市場」查核等責任，讓人民有清楚的資訊、選擇的自由。

日本 福島食品 李彥秀 蔡英文 賴清德

延伸閱讀

影／台股重挫近千點 賴清德總統：馬英九政權移轉時僅8000點

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

【重磅快評】「一國兩區」先行者蔡英文，民進黨超尷尬

撥補勞保法制化政院版草案出爐 李彥秀：缺乏誠意、搪塞有餘

相關新聞

公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該...

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

賴清德總統今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，向民眾宣傳國政，他除指出前總統馬英九任內經濟成長率僅2.8%，交給前總統蔡英文時台...

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

日本大阪府參議員梅村瑞穗昨(20)日在社群平台X上以實際行動回應賴清德總統大啖日本海鮮握壽司和味噌湯的貼文，掀起日本與台灣網友熱烈討論。她不僅貼出自己享用台灣滷肉飯與芒果優格的照片，還引用《論語》名句「德不孤，必有鄰」，象徵台日情誼深厚。

立院三讀通過新住民發展署組織法 內政部再增設次級機關

立法院院會今三讀修正內政部組織法第5條、第7條，及內政部新住民發展署組織法，明定在內政部的次級機關增設新住民發展署，負責...

福島食品全面解禁 李彥秀酸「蔡英文不敢做的」：賴總統全做了

日本福島地區在311海嘯後，當地食品因核輻射汙染問題被我國管制進口14年，我國食藥署今公告「即日起全解禁」。國民黨立委李...

地制法三讀通過「每年將增1.8億人事費用」 內政部：排擠地方業務預算

立法院今三讀通過「地方制度法」部分條文修正案。內政部表示，肯定本次修法提高地方民意代表婦女保障比例、民選首長停職期間一律...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。