福島食品全面解禁 李彥秀酸「蔡英文不敢做的」：賴總統全做了

日本福島地區在311海嘯後，當地食品因核輻射汙染問題被我國管制進口14年，我國食藥署今公告「即日起全解禁」。國民黨立委李彥秀說，「蔡英文八年不敢做的事，賴清德總統全做了！」歷史會記住這一天。

日本福島核電廠於2011年3月11日因地震導致海嘯，當時行政院衛生署同年25日公告暫停接受日本受輻射汙染相關地區生產製造食品輸入，並在2022年訂定「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，從地區管制調整為風險產品管制，嚴格把關。2024年參考國際趨勢與科學實證，持續調整對日本食品的管理措施。

衛福部食藥署於8月29日預告廢止前述規定，今天下午5時整正式將公告上傳至官網，宣布日本食品輸入管理，全數回歸常態，比照一般產品輸入台灣，自即日起生效。巧的是，賴清德日前才大啖日本壽司，稱讚食材新鮮等。

國民黨立委李彥秀說，「蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了！」福島食品管制14年，食藥署公告「即日起全解禁」。歷史會記住這一天。

李彥秀表示，2018年人民用公民投票，高達72%民意要求政府禁止開放福島核災等地區農產品及食品進口，卻被民進黨政府一紙命令正式推翻。

李彥秀說，「賴清德寒冬送暖」選在中國大陸禁止日本水產品進口後，大啖日本海鮮，還在敏感時機開放福島食品全面解禁，不僅是強化「台日友好」的形象，更是繼核食「正名」為福食後，以政治算計凌駕民眾權益。

李彥秀表示，人民有知的權利，消費者更有選擇採買與否的權利，在棄守邊境把關後，行政部門更要做好原產地標示、「後市場」查核等責任，讓人民有清楚的資訊、選擇的自由。