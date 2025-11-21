快訊

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

財神來了還不應門？統一發票7-8月中千萬「2張未領」 中獎資訊曝

石虎柳丁事件延燒 大苑子發613字認錯聲明「董事長已親自道歉」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股重挫賴總統稱馬英九轉移政權時不足萬點 王鴻薇：無能

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統。圖／取自賴總統X
賴清德總統。圖／取自賴總統X

台股今重挫近千點，賴清德總統卻提到前總統馬英九，政權移轉時僅8000點。賴清德說法令國民黨立委王鴻薇斥，台股重挫，「馬維拉」救援；賴清德有事找馬英九吃藥。

王鴻薇說，台股今重挫近千點，股民哀號遍野，也讓一直到處宣揚台股自滿的賴清德，臉上無光。沒想到賴清德今天受訪時，搬出快10年之前的馬英九，稱「馬英九政權移轉時僅8000點」，這樣毫無擔當的言論，再一次的把賴清德執政無能與逃避的個性，表露無遺。

王鴻薇表示，賴清德的逃避性格與無法面對壓力，已經不是第一次了。前幾天才找立法院長韓國瑜保護民進黨立委沈伯洋，讓貴為總統和三軍統帥的賴清德，備受國人質疑，也引起韓國瑜批評「自己生病，卻要別人吃藥」得到國人的廣泛認同。

王鴻薇總結，這次股票重挫，賴清德不敢面對現實，竟搬出馬維拉。原來「股票漲是賴清德，股票跌是馬英九」，可能連馬英九自己，都想不到10年後還要登板救援。賴清德把總統當得這麼窩囊，也是前無古人了。

馬英九 賴清德 台股 王鴻薇

延伸閱讀

影／公地放領重新啟動 賴清德總統現場勘察宣布兩要件缺一不可

影／台股重挫近千點 賴清德總統：馬英九政權移轉時僅8000點

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

指三立配合罷團挨告獲不起訴 徐巧芯：北檢認證是綠媒

相關新聞

公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該...

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

賴清德總統今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，向民眾宣傳國政，他除指出前總統馬英九任內經濟成長率僅2.8%，交給前總統蔡英文時台...

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

日本大阪府參議員梅村瑞穗昨(20)日在社群平台X上以實際行動回應賴清德總統大啖日本海鮮握壽司和味噌湯的貼文，掀起日本與台灣網友熱烈討論。她不僅貼出自己享用台灣滷肉飯與芒果優格的照片，還引用《論語》名句「德不孤，必有鄰」，象徵台日情誼深厚。

立院三讀通過新住民發展署組織法 內政部再增設次級機關

立法院院會今三讀修正內政部組織法第5條、第7條，及內政部新住民發展署組織法，明定在內政部的次級機關增設新住民發展署，負責...

福島食品全面解禁 李彥秀酸「蔡英文不敢做的」：賴總統全做了

日本福島地區在311海嘯後，當地食品因核輻射汙染問題被我國管制進口14年，我國食藥署今公告「即日起全解禁」。國民黨立委李...

地制法三讀通過「每年將增1.8億人事費用」 內政部：排擠地方業務預算

立法院今三讀通過「地方制度法」部分條文修正案。內政部表示，肯定本次修法提高地方民意代表婦女保障比例、民選首長停職期間一律...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。