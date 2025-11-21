聽新聞
台股重挫賴總統稱馬英九轉移政權時不足萬點 王鴻薇：無能
台股今重挫近千點，賴清德總統卻提到前總統馬英九，政權移轉時僅8000點。賴清德說法令國民黨立委王鴻薇斥，台股重挫，「馬維拉」救援；賴清德有事找馬英九吃藥。
王鴻薇說，台股今重挫近千點，股民哀號遍野，也讓一直到處宣揚台股自滿的賴清德，臉上無光。沒想到賴清德今天受訪時，搬出快10年之前的馬英九，稱「馬英九政權移轉時僅8000點」，這樣毫無擔當的言論，再一次的把賴清德執政無能與逃避的個性，表露無遺。
王鴻薇表示，賴清德的逃避性格與無法面對壓力，已經不是第一次了。前幾天才找立法院長韓國瑜保護民進黨立委沈伯洋，讓貴為總統和三軍統帥的賴清德，備受國人質疑，也引起韓國瑜批評「自己生病，卻要別人吃藥」得到國人的廣泛認同。
王鴻薇總結，這次股票重挫，賴清德不敢面對現實，竟搬出馬維拉。原來「股票漲是賴清德，股票跌是馬英九」，可能連馬英九自己，都想不到10年後還要登板救援。賴清德把總統當得這麼窩囊，也是前無古人了。
