快訊

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

財神來了還不應門？統一發票7-8月中千萬「2張未領」 中獎資訊曝

石虎柳丁事件延燒 大苑子發613字認錯聲明「董事長已親自道歉」

聽新聞
0:00 / 0:00

地制法三讀通過「每年將增1.8億人事費用」 內政部：排擠地方業務預算

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今審理通過「地方制度法修正案」，立法院長韓國瑜（右）敲槌三讀通過。記者葉信菉／攝影
立法院今審理通過「地方制度法修正案」，立法院長韓國瑜（右）敲槌三讀通過。記者葉信菉／攝影

立法院今三讀通過「地方制度法」部分條文修正案。內政部表示，肯定本次修法提高地方民意代表婦女保障比例、民選首長停職期間一律停薪等規定，但人事部分，均未能反映地方差異，且將大幅增加地方人事費用支出，每年將增加約1.8億人事費用支出，排擠地方業務推動預算。

內政部說明，此次修法將第33條地方民意代表選舉的性別保障名額，從原本的「保障婦女」，改為「保障任一性別」，保障比例從每4人應有1人，提高為每3人應有1人，從民國119年12月25日就職的地方民意代表開始實施。

內政部透過統計分析發現，雖近20年來我國女性參政實力持續提升，但基層女性民意代表當選比例仍不到三成，為進一步促進我國邁向性別平等參政，內政部從101年開始持續以座談會、公聽會、修法研商會、學術研討會、記者會等多種管道長期與各界溝通並凝聚修法意見，也在修法過程中說明須進一步提升保障比例必要性，並建議增訂日出條款以降低政治衝擊，終獲立法院及各界支持，是我國推動性別平等參政重要里程碑。

內政部表示，本次修正新增第61條第3項規定，將民選地方首長依法停職期間一律停發薪給予以法制化，於其復職或任期屆滿後被判決無罪確定，或不起訴處分確定後始予以補發，可展現政府對落實肅貪的堅定立場，促進廉能政治。

內政部指出，本次修正第83條之7，調整直轄市政府對山地原住民區的補助機制，並明定直轄市從中央獲得的普通統籌分配款增加時，市政府應酌予提高對山地原住民區的補助，可以讓山地原住民區擁有更多資源，強化其自治能力。

不過，內政部指出，在各界未形成共識下，本次修正第55條、第56條及第57條，直轄市副市長將增加3人、副秘書長增加3人；縣（市）副縣（市）長增加16人、副秘書長增加16人；鄉（鎮、市）公所主任秘書增加34人，合計全國每年將增加約1億8千萬元之人事費用支出，將增加地方負擔，排擠地方業務推動預算。

內政部 性別平等

延伸閱讀

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

嘉縣民雄頭橋都市計畫特II道路將通車 疏解交通

防災科技成果展登場 消防署展示5G、AI強化救災韌性

影／公地放領重新啟動 賴清德總統現場勘察宣布兩要件缺一不可

相關新聞

公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該...

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

賴清德總統今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，向民眾宣傳國政，他除指出前總統馬英九任內經濟成長率僅2.8%，交給前總統蔡英文時台...

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

日本大阪府參議員梅村瑞穗昨(20)日在社群平台X上以實際行動回應賴清德總統大啖日本海鮮握壽司和味噌湯的貼文，掀起日本與台灣網友熱烈討論。她不僅貼出自己享用台灣滷肉飯與芒果優格的照片，還引用《論語》名句「德不孤，必有鄰」，象徵台日情誼深厚。

立院三讀通過新住民發展署組織法 內政部再增設次級機關

立法院院會今三讀修正內政部組織法第5條、第7條，及內政部新住民發展署組織法，明定在內政部的次級機關增設新住民發展署，負責...

福島食品全面解禁 李彥秀酸「蔡英文不敢做的」：賴總統全做了

日本福島地區在311海嘯後，當地食品因核輻射汙染問題被我國管制進口14年，我國食藥署今公告「即日起全解禁」。國民黨立委李...

地制法三讀通過「每年將增1.8億人事費用」 內政部：排擠地方業務預算

立法院今三讀通過「地方制度法」部分條文修正案。內政部表示，肯定本次修法提高地方民意代表婦女保障比例、民選首長停職期間一律...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。