快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

林佳龍午宴吐瓦魯總理 盼持續深化夥伴關係

中央社／ 台北21日電

外交部林佳龍今天午宴吐瓦魯國總理戴斐立伉儷國是訪問團時指出，欣見雙方奠定未來在相關領域進一步合作，以持續深化夥伴關係的良好基礎。戴斐立表示，吐國將持續不懈為台灣發聲，爭取國際地位，與台灣互助共榮。

外交部下午發布新聞稿指出，林佳龍偕外交部常務次長葛葆萱今天在台北賓館午宴戴斐立（Feleti Teo）伉儷國是訪問團。

林佳龍致詞時表示，外交部積極推動「總合外交」，與吐瓦魯國合作成立「菁英小組」，共同研商精進雙邊要案，並在此次戴斐立訪台期間，成功促成兩國簽署台吐團結共榮條約、台吐多樣化漁業合作協定及台吐運動交流合作意向書等，欣見雙方藉此奠定未來在相關領域進一步合作，以持續深化夥伴關係的良好基礎。

戴斐立致詞感謝林佳龍及台灣歷年來在農漁業、資通訊發展、醫療衛生等領域協助吐國，並表示，台吐「團結共榮條約」是擘劃兩國未來更堅實關係的藍圖，因為該條約旨在促進兩國合作的架構，所以對希望雙方在此條約架構下加深彼此關係充滿期待，並重申支持台灣的國際參與，表示吐國將持續不懈為台灣發聲，爭取國際地位，與台灣互助共榮。

外交部 林佳龍

延伸閱讀

怕吳釗燮？ 林佳龍稱很熟：line來line去 但公私要分開

陸禁止日水產進口 林佳龍：我們在關鍵時刻要支持日本

美國會報告指習近平令做好2027攻台準備 林佳龍：要做好自我防衛

迎接吐瓦魯總理戴斐立一行 林佳龍：吐瓦魯與台灣有如家人般的情誼

相關新聞

公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該...

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

賴清德總統今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，向民眾宣傳國政，他除指出前總統馬英九任內經濟成長率僅2.8%，交給前總統蔡英文時台...

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

日本大阪府參議員梅村瑞穗昨(20)日在社群平台X上以實際行動回應賴清德總統大啖日本海鮮握壽司和味噌湯的貼文，掀起日本與台灣網友熱烈討論。她不僅貼出自己享用台灣滷肉飯與芒果優格的照片，還引用《論語》名句「德不孤，必有鄰」，象徵台日情誼深厚。

中日緊張 AIT曬谷立言、潘孟安清酒乾杯照挺日本

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引起中日關係緊張，賴清德總統昨大啖日本壽司、生魚片力挺日本。美國在台協會（AIT）臉書今...

公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內投票

立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該選舉同日舉行。 現行公民投票法規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自2021年起每2年舉行一次；今年8月「重啟核三公投」同意雖超過不同意票數，但比例未達門檻，公投案不通過。藍白立委便提出公民投票法修正草案，要恢復公投綁大選，盼增加投票率。 立法院今院會表決「公民投票法」，主席、立法院長韓國瑜宣讀新的黨團共識，其中公民投票法先表決民進黨黨團版本「公投前一天放假」，民進黨再修正動議贊成者少數不通過。民眾黨團也提出再修正動議，將公投案公告成立後，從1個月至6個月內投票，修正為3個月至6個月內投票，藍白立委以56票比上綠委44票，通過民眾黨團版本。

高市「台灣有事」風波 谷立言和潘孟安以清酒乾杯挺日本

日本首相高市早苗「台灣有事」說後，中國暫停進口日本水產品。美國在台協會（AIT）處長谷立言今天在臉書發文指出，他昨天晚上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。