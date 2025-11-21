林佳龍午宴吐瓦魯總理 盼持續深化夥伴關係

外交部長林佳龍今天午宴吐瓦魯國總理戴斐立伉儷國是訪問團時指出，欣見雙方奠定未來在相關領域進一步合作，以持續深化夥伴關係的良好基礎。戴斐立表示，吐國將持續不懈為台灣發聲，爭取國際地位，與台灣互助共榮。

外交部下午發布新聞稿指出，林佳龍偕外交部常務次長葛葆萱今天在台北賓館午宴戴斐立（Feleti Teo）伉儷國是訪問團。

林佳龍致詞時表示，外交部積極推動「總合外交」，與吐瓦魯國合作成立「菁英小組」，共同研商精進雙邊要案，並在此次戴斐立訪台期間，成功促成兩國簽署台吐團結共榮條約、台吐多樣化漁業合作協定及台吐運動交流合作意向書等，欣見雙方藉此奠定未來在相關領域進一步合作，以持續深化夥伴關係的良好基礎。

戴斐立致詞感謝林佳龍及台灣歷年來在農漁業、資通訊發展、醫療衛生等領域協助吐國，並表示，台吐「團結共榮條約」是擘劃兩國未來更堅實關係的藍圖，因為該條約旨在促進兩國合作的架構，所以對希望雙方在此條約架構下加深彼此關係充滿期待，並重申支持台灣的國際參與，表示吐國將持續不懈為台灣發聲，爭取國際地位，與台灣互助共榮。