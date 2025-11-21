星總理稱大陸不會單方冒進 我外交部籲認清現實

新加坡總理黃循財19日受訪表示，中國不會單方冒進，除非台灣宣布獨立。外交部今天說，促請新加坡政府正視國際社會訴求，認清是中國持續在台灣周邊進行各種複合式威脅與襲擾，切勿將破壞台海和平穩定現狀的行為，錯誤歸責台灣。

外交部下午發布新聞稿表示，黃循財19日接受Bloomberg New Economy Forum專訪，被問及台海發生戰爭的可能性時，謬稱除非台灣自行宣布獨立，中國不會單方冒進。

外交部對此聲明，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣致力維持現狀，國際社會有目共睹，包括美國在內的理念相近國家均肯定台灣的各項積極作為，並一再重申台海和平穩定現狀不能以武力或脅迫改變。

外交部說明，台灣促請新加坡政府正視國際社會訴求，認清是中國持續在台灣周邊進行各種複合式威脅與襲擾，切勿將破壞台海和平穩定現狀的行為，錯誤歸責台灣。

外交部重申，中國對台灣持續的軍事威脅、外交孤立和政治打壓，均是有意採取的單邊冒進行為，是企圖改變現狀的鐵證。台灣應對來自中國的威脅與挑戰，必須採取各種提升國防戰備及聯合友盟的積極行動。

外交部強調，中華民國政府將持續與國際社會合作，致力維護台海及區域的和平穩定，並籲請新加坡政府，尊重中華民國台灣主權獨立的事實，多加關注威權專制政權在印太地區擴張的野心與作為，共同維護印太地區的和平與穩定，避免一再發表有損台星長久友誼的言論。