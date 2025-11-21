立院三讀恢復公投綁大選 中選會：審慎積極研議選務

快訊

中央社／ 台北21日電

立法院會今天三讀恢復公投綁大選中選會指出，會審慎且積極研議選務規劃，依法辦理選務，務求維持選務運作的安定與順利，且相關預算編列也會循往例辦理。

現行公投法於民國108年修正，將公民投票日明定於8月第4個星期六，自民國110年起，每2年舉行一次，讓公投與大選脫鉤。

立法院會今天經表決，三讀修正通過公投法第23條條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行，恢復公投綁大選。

中選會對記者表示，中選會依法辦理選務，會審慎且積極研議選務規劃，務求維持選務運作的安定與順利，且相關預算編列皆有往例，將會依法及循往例辦理。

至於目前連署中的公投提案是否成案，能否與2026年地方公職人員選舉同日舉行投票，中選會表示，這是假設性問題及程序進行中的事項，選務機關會依法辦理選務，無其他評論或回應。

