吳志中赴比利時佛拉蒙大區 合作諮商會議深化交流

中央社／ 台北21日電

外交部今天指出，台灣與比利時佛拉蒙大區20日在布魯塞爾舉行第2次「合作諮商會議」，由外交部政務次長吳志中與佛拉蒙大區政府外事部秘書長碧寧絲共同主持，展現雙方透過制度化機制，持續深化合作的動能與決心。

外交部下午發布新聞稿指出，第2次合作諮商會議（Joint Commission Meeting）由吳志中與碧寧絲（JulieBynens）共同主持，另有勞動、交通、教育及經濟等部會官員出席，就教育、科技、公衛、商務暨投資、就業暨職訓、永續能源等領域進行交流，並持續探索半導體、網路安全、數位經濟、農業、外交人員培訓及經濟安全領域的合作契機。

外交部表示，雙方重申台海和平穩定的重要性，並對俄烏戰爭表達關切，這次會議不僅展現台灣與佛拉蒙大區的交流既廣且深，並充分展現雙方透過制度化機制，持續深化合作的動能與決心。台灣與會官員也參訪佛拉蒙大區議會、科研暨工業等關鍵產業供應鏈相關機構，並與相應佛區政府部門官員交流。

外交部說明，比利時憲政體制特殊，除聯邦政府外，佛拉蒙大區在內的三大區政府可在「專屬職權」（matters of competence）內，個別與外國政府締約及推動雙邊關係，其制定的法令效力等同聯邦層級，台灣與佛拉蒙大區關係友好緊密，各項實質合作交流持續深化。

外交部樂見與佛拉蒙大區在良好合作基礎上，持續強化互惠互利夥伴關係。

公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該...

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

賴清德總統今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，向民眾宣傳國政，他除指出前總統馬英九任內經濟成長率僅2.8%，交給前總統蔡英文時台...

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

日本大阪府參議員梅村瑞穗昨(20)日在社群平台X上以實際行動回應賴清德總統大啖日本海鮮握壽司和味噌湯的貼文，掀起日本與台灣網友熱烈討論。她不僅貼出自己享用台灣滷肉飯與芒果優格的照片，還引用《論語》名句「德不孤，必有鄰」，象徵台日情誼深厚。

中日緊張 AIT曬谷立言、潘孟安清酒乾杯照挺日本

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引起中日關係緊張，賴清德總統昨大啖日本壽司、生魚片力挺日本。美國在台協會（AIT）臉書今...

公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內投票

立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該選舉同日舉行。 現行公民投票法規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自2021年起每2年舉行一次；今年8月「重啟核三公投」同意雖超過不同意票數，但比例未達門檻，公投案不通過。藍白立委便提出公民投票法修正草案，要恢復公投綁大選，盼增加投票率。 立法院今院會表決「公民投票法」，主席、立法院長韓國瑜宣讀新的黨團共識，其中公民投票法先表決民進黨黨團版本「公投前一天放假」，民進黨再修正動議贊成者少數不通過。民眾黨團也提出再修正動議，將公投案公告成立後，從1個月至6個月內投票，修正為3個月至6個月內投票，藍白立委以56票比上綠委44票，通過民眾黨團版本。

高市「台灣有事」風波 谷立言和潘孟安以清酒乾杯挺日本

日本首相高市早苗「台灣有事」說後，中國暫停進口日本水產品。美國在台協會（AIT）處長谷立言今天在臉書發文指出，他昨天晚上...

