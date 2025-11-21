吳志中赴比利時佛拉蒙大區 合作諮商會議深化交流

外交部今天指出，台灣與比利時佛拉蒙大區20日在布魯塞爾舉行第2次「合作諮商會議」，由外交部政務次長吳志中與佛拉蒙大區政府外事部秘書長碧寧絲共同主持，展現雙方透過制度化機制，持續深化合作的動能與決心。

外交部下午發布新聞稿指出，第2次合作諮商會議（Joint Commission Meeting）由吳志中與碧寧絲（JulieBynens）共同主持，另有勞動、交通、教育及經濟等部會官員出席，就教育、科技、公衛、商務暨投資、就業暨職訓、永續能源等領域進行交流，並持續探索半導體、網路安全、數位經濟、農業、外交人員培訓及經濟安全領域的合作契機。

外交部表示，雙方重申台海和平穩定的重要性，並對俄烏戰爭表達關切，這次會議不僅展現台灣與佛拉蒙大區的交流既廣且深，並充分展現雙方透過制度化機制，持續深化合作的動能與決心。台灣與會官員也參訪佛拉蒙大區議會、科研暨工業等關鍵產業供應鏈相關機構，並與相應佛區政府部門官員交流。

外交部說明，比利時憲政體制特殊，除聯邦政府外，佛拉蒙大區在內的三大區政府可在「專屬職權」（matters of competence）內，個別與外國政府締約及推動雙邊關係，其制定的法令效力等同聯邦層級，台灣與佛拉蒙大區關係友好緊密，各項實質合作交流持續深化。

外交部樂見與佛拉蒙大區在良好合作基礎上，持續強化互惠互利夥伴關係。