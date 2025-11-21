地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今三讀通過「地方制度法」修正案，院長韓國瑜（右）敲槌三讀通過。記者葉信菉／攝影
立法院今三讀通過「地方制度法」修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定；直轄市政府可置副秘書長3人，由市長依法任免；明年1月1日施行。另外為落實性別平等，更改婦女保障名額規定，選出直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表名額在3人以上，應有任一性別當選名額1人，超過3人者則每增加3人增1人。

本次地制法修法最受討論為第55條修法，因包括刪除直轄市人口超過250萬，才能增設第3位副市長規定，改為只要是直轄市，就一律置3位副市長的相關規定。據內政部戶政司資料顯示，台北市人口截至今年7月統計剩245萬多人，按現行規定，若現任副市長李四川辭職轉戰新北市長，台北市剩下2位副市長且不得增設。藍白今以人數優勢在立院闖關修法，針對被稱為「李四川條款」的第55條修法，民進黨立委陳培瑜發言時批根本是幫台北市長蔣萬安找小三。

現行地制法第33條第5項規定，各選舉區選出的直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表名額達4人，應有婦女當選名額1人；超過4人者，每增加4人增1人。修法後，改為各選舉區選出的直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表名額在3人以上，應有任一性別當選名額1人；超過3人者，每增加3人增1人。

現行第33條第6項也規定，直轄市及有山地鄉的縣（市）選出的山地原住民、平地原住民名額在4人以上者，應有婦女當選名額；超過4人者，每增加4人增1人。市及無山地鄉之縣選出之原住民名額在4人以上者，應有婦女當選名額；超過4人者，每增加4人增1人。山地鄉以外之鄉（鎮、市）選出之平地原住民名額在4人以上者，應有婦女當選名額；超過4人者，每增加4人增1人。

上述修法後改為，直轄市、縣（市）選出的山地原住民、平地原住民名額在3人以上者，應有任一性別當選名額1人；超過3人者，每增加3人增1人。鄉（鎮、市）選出的平地原住民名額在3人以上者，應有任一性別當選名額1人；超過3人者，每增加3人增1人。民國114年11月21日修正第33條第5項、第6項，自民國119年12月25日就職的直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表適用。

現行第55條第1項規定，直轄市政府置副市長2人，助市長處理市政；人口在250萬以上的直轄市，得增置副市長1人。修法後改為，置副市長3人，助市長處理市政，並刪除250萬以上人口規定。

現行第55條第2項直轄市政府並無置副秘書長的規定。修法後，改為置副秘書長3人，由市長依法任免。民國114年11月21日修正第55條第1項、第2項規定，民國115年1月1日施行。

現行第56條第1項規定，縣（市）政府置副縣（市）長1人協助縣（市）長處理政務。修法後，改為縣（市）政府置副縣（市）長2人。

現行第56條第2項規定，縣（市）政府並無置副秘書長。修法後，改為縣（市）政府置副秘書長1人，由縣（市）長依法任免。民國114年11月21日修正的第56條第1項、第2項規定，民國115年1月1日施行。

現行第57條第3項無鄉（鎮、市）置主任秘書規定。修法後，改為鄉（鎮、市）人口在2萬人以上，置主任秘書1人，由鄉（鎮、市）市長依「公務人員任用法」任免。

修法後，第61條增訂第3項，直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長依第78條第1項或公職人員選舉罷免法第117條第1項規定停職期間，不得發給薪給，於其依第78條第2項、第4項或公職人員選罷法第117條第2項規定復職後，或於其任期屆滿後，經法院判決無罪確定或因犯罪嫌疑不足經檢察官不起訴處分確定者，予以補發。原第61條第3項改為第4項。

現行第83條之7第1項規定，「山地原住民區實施自治所需財源，由直轄市依下列因素予以設算補助，並維持改制前各該山地鄉統籌分配財源水準」，修法後改為「山地原住民區實施自治所需財源⋯⋯『應』維持改制前各該山地鄉統籌分配財源水準」。現行第83條之7第1項第2款規定為「直轄市改制前各該山地鄉前三年度稅課收入平均數」，修法後改為，直轄市改制前各該山地鄉前三年度總預算歲出平均數扣除上級政府額外補助的平均數及改制後原各該山地鄉事權移由直轄市辦理的經費。

同時，修法增訂第83條之7第1項第3款，當年度直轄市的中央普通統籌分配稅款實際分配金額高於通知分配數，直轄市應於次一年度或以後年度按增加比率酌增對各該山地原住民區的補助。原第83條之7第1項第3款改第4款。

名額 修法 李四川

