賴總統：勞保七年已撥補5,178億元 政府承諾負最終責任

賴清德總統21日前往彰化關心公地放領政策執行。他提及，有關勞保的部分，政府已編列預算穩健撥補基金、強化財務機制，並承諾負最終責任，確保勞工權益不受影響。

賴總統表示，有關農業相關法令，為讓制度更加合理，他任行政院長時推動改革，只要確實從事農作，不論是否擁有農地都能參加農保。此外，過去農保給付僅在最終階段才能領取相關保險金並不合理，因此推動調整標準，且新增職業災害給付及推動農民退休金，提高年輕人投入意願。

賴總統提到，除了農民，政府也要照顧勞工、軍公教等每一個族群。談及政府勞工政策，目前全台灣共有1,053萬人參加勞保，他在擔任立委時期，即常接獲民眾擔心勞保可能會破產的電話。

對此，賴總統指出，前總統蔡英文自2019年起，用公務預算撥補勞保基金，近7年來共撥補5,178億元。加上這幾年因為股市在漲，經濟不錯，勞保基金有賺錢，現在基金已經由7,188億元，成長到1兆2,484億元。

賴總統說，行政院長卓榮泰也重申，政府將負勞保最終支付責任，且每3年檢討一次基金財務。政府會根據檢討結果每年撥補，基金將永續存在，請勞工不用擔心。政府照顧勞工，希望勞工能過安定的生活。

賴總統也說，即使大家分屬不同政黨，但國人在面對外來的威脅時，一定要團結一致向外。如果團結，別人就不敢看輕我們；如果不團結，就會被各個擊破。不論是農民、勞工、軍公教，各行各業政府都會照顧及支持，希望大家可以團結在一起，不要被分化，讓國家越來越好。