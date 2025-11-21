高市「台灣有事」風波 谷立言和潘孟安以清酒乾杯挺日本

日本首相高市早苗「台灣有事」說後，中國暫停進口日本水產品。美國在台協會（AIT）處長谷立言今天在臉書發文指出，他昨天晚上與總統府秘書長潘孟安以日本清酒舉杯，慶賀美台之間歷久彌新的溫暖情誼，以及美台對日本堅定不移的共同支持。

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，繼發布旅遊警示後，中國政府暫停辦理日本水產品進口手續。總統賴清德昨天透過社群平台發文表示「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，他並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。

美國在台協會今天下午以「かんぱい！乾杯 敬友誼！」為題，由谷立言署名發文指出，昨晚他與潘孟安以日本清酒舉杯，慶賀美台之間歷久彌新的溫暖情誼，以及「我們對日本堅定不移的共同支持」，並發布谷立言、潘孟安以及民進黨立委林楚茵3人一同乾杯的照片。

