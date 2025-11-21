「同一國家就好」不同黨沒關係 賴總統：如果不團結他們就會各個擊破

賴清德總統今到彰化縣溪州鄉宣導公地放領政策，提起在農保和勞保兩方面的政績，他強調，不同黨沒關係，同一個國家就好，如果團結，別人就不敢看輕，如果不團結，別人就會各個擊破，希望大家不要被分化，國家一定會越來越好。

賴清德宣導公地放領政策後，接著說無論農民、勞工、軍公教等各行各業，政府都會支持。他提到農保以前要「走到最後」才領得到錢，很多農民抱怨「要死給你（政府）看」，前總統蔡英文任內他當行政院長調整這個政策，農民也有中暑、施力導致腰痠背痛的職災，不必走到最後就能申請職災給付。

他問，知不知道現在投保勞保的勞工有多少人？答對可獲贈芭樂。出席人士和農民都答不出來。賴清德公布答案「目前全台灣參加勞保約1053萬人」。

他表示，台灣不只365行，已經超過3650行，過去大家常擔心勞保破產，2019年勞保基金剩下7188億元，前總統蔡英文用公務預算撥入勞保基金，近年經過政府撥補、台灣經濟表現不錯，目前基金1兆2484億元，比以前增加很多。

賴清德表示，昨天行政院長卓榮泰作出重要措施，勞保基金如果不夠錢，政府會負責到底且每3年就檢討基金財務，若有必要政府會再撥錢，基金會永遠存在，「國家多久，勞保基金就多久」，希望勞工有信心並過安定生活。