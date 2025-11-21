賴總統指示重啟公地放領 內政部設「審議會」清查土地租約

停辦17年的公地放領政策將正式重新啟動。賴清德總統今赴彰化縣溪州鄉聽取內政部報告公地放領政策規畫，並指示在依法行政、信賴保護與國土保育3原則下，重啟公地放領。內政部表示，目前已成立「公地放領審議會」，後續將配合財政部清查土地租約作業，全力推動放領工作。

內政部說明，為落實憲法扶植自耕農政策，政府自37年起辦理早期、專案及補辦三階段公地放領，但九二一地震及後續多次風災重創臺灣後，政府基於國土保安與復育考量，從97年起全面停辦公地放領。停辦放領17年以來，政府陸續接到農民重啟公地放領的聲音，今透過重啟公地放領政策宣布，要將土地還給真正耕作的人，來表達對於農民長年守護農地及辛苦付出的尊重與感謝。

內政部表示，目前預計放領的土地包括國有平地耕地及養殖用地2類，放領土地必須是65年9月24日以前已與政府訂約承租至今，並需符合「國有耕地放領實施辦法」、「國有邊際養殖用地放領實施辦法」相關規定。

經初步盤點，全國65年以前承租至今的國有平地耕地及養殖用地約近2000公頃、4445位農民，這些土地未來將納入清查放領土地的範圍。

內政部表示，目前已成立「公地放領審議會」，同時協請直轄市及縣（市）政府在年底前成立「公地放領工作小組」，後續將配合財政部清查土地租約作業，全力推動放領工作，以協助符合放領條件的農民申請承領及取得土地所有權，也為臺灣辛勤付出農民與農地農用的永續發展，寫下重要的一頁。