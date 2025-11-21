快訊

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

外送專法出爐…外送員時薪不得低於最低工資1.25倍 最重罰50萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統指示重啟公地放領 內政部設「審議會」清查土地租約

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
賴清德總統今赴彰化縣溪州鄉聽取內政部報告公地放領政策規畫，並指示在依法行政、信賴保護與國土保育3原則下，重啟公地放領。圖／內政部提供
賴清德總統今赴彰化縣溪州鄉聽取內政部報告公地放領政策規畫，並指示在依法行政、信賴保護與國土保育3原則下，重啟公地放領。圖／內政部提供

停辦17年的公地放領政策將正式重新啟動。賴清德總統今赴彰化縣溪州鄉聽取內政部報告公地放領政策規畫，並指示在依法行政、信賴保護與國土保育3原則下，重啟公地放領。內政部表示，目前已成立「公地放領審議會」，後續將配合財政部清查土地租約作業，全力推動放領工作。

內政部說明，為落實憲法扶植自耕農政策，政府自37年起辦理早期、專案及補辦三階段公地放領，但九二一地震及後續多次風災重創臺灣後，政府基於國土保安與復育考量，從97年起全面停辦公地放領。停辦放領17年以來，政府陸續接到農民重啟公地放領的聲音，今透過重啟公地放領政策宣布，要將土地還給真正耕作的人，來表達對於農民長年守護農地及辛苦付出的尊重與感謝。

內政部表示，目前預計放領的土地包括國有平地耕地及養殖用地2類，放領土地必須是65年9月24日以前已與政府訂約承租至今，並需符合「國有耕地放領實施辦法」、「國有邊際養殖用地放領實施辦法」相關規定。

經初步盤點，全國65年以前承租至今的國有平地耕地及養殖用地約近2000公頃、4445位農民，這些土地未來將納入清查放領土地的範圍。

內政部表示，目前已成立「公地放領審議會」，同時協請直轄市及縣（市）政府在年底前成立「公地放領工作小組」，後續將配合財政部清查土地租約作業，全力推動放領工作，以協助符合放領條件的農民申請承領及取得土地所有權，也為臺灣辛勤付出農民與農地農用的永續發展，寫下重要的一頁。

停辦17年的公地放領政策將正式重新啟動。圖／內政部提供
停辦17年的公地放領政策將正式重新啟動。圖／內政部提供

農民 內政部

延伸閱讀

影／公地放領重新啟動 賴清德總統現場勘察宣布兩要件缺一不可

賴總統雲林參香報告國政 籲共同對抗境外威脅

影／台股重挫近千點 賴清德總統：馬英九政權移轉時僅8000點

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

相關新聞

公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該...

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

賴清德總統今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，向民眾宣傳國政，他除指出前總統馬英九任內經濟成長率僅2.8%，交給前總統蔡英文時台...

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

日本大阪府參議員梅村瑞穗昨(20)日在社群平台X上以實際行動回應賴清德總統大啖日本海鮮握壽司和味噌湯的貼文，掀起日本與台灣網友熱烈討論。她不僅貼出自己享用台灣滷肉飯與芒果優格的照片，還引用《論語》名句「德不孤，必有鄰」，象徵台日情誼深厚。

高市「台灣有事」風波 谷立言和潘孟安以清酒乾杯挺日本

日本首相高市早苗「台灣有事」說後，中國暫停進口日本水產品。美國在台協會（AIT）處長谷立言今天在臉書發文指出，他昨天晚上...

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

立法院今三讀通過「地方制度法」修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定；直轄市政府可...

賴總統：勞保七年已撥補5,178億元 政府承諾負最終責任

賴清德總統21日前往彰化關心公地放領政策執行。他提及，有關勞保的部分，政府已編列預算穩健撥補基金、強化財務機制，並承諾負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。