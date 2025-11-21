快訊

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

外送專法出爐…外送員時薪不得低於最低工資1.25倍 最重罰50萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆：不樂見應和共軍

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國安會副秘書長林飛帆（中）今表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作。記者張曼蘋／攝影
國安會副秘書長林飛帆（中）今表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作。記者張曼蘋／攝影

2027年被認為是共軍犯台可能時間點，國民黨主席鄭麗文昨專訪稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」。國安會副秘書長林飛帆今表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作。

林飛帆今下午赴北市士林視察「台灣全民安全指引」發放情形，受訪被問及，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家。」

媒體追問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引起討論，中國大陸軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定，是否有進一步掌握？林飛帆指出，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時也對日本表達最高支持。

林飛帆表示，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker。」

林飛帆強調，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。

中共 林飛帆 日本

延伸閱讀

全民國防手冊動支二備金 林飛帆：希望國會未來別刪文宣費

政府普發1100萬本「安全指引」 林飛帆：這是國際趨勢

拜訪韓國瑜 鄭麗文曝受益良多：中央黨部當韓最堅強的後盾

揚言在20學校、鄭麗文住家放炸彈網友身分？市刑大：已聲請搜索票

相關新聞

公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該...

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

賴清德總統今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，向民眾宣傳國政，他除指出前總統馬英九任內經濟成長率僅2.8%，交給前總統蔡英文時台...

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

日本大阪府參議員梅村瑞穗昨(20)日在社群平台X上以實際行動回應賴清德總統大啖日本海鮮握壽司和味噌湯的貼文，掀起日本與台灣網友熱烈討論。她不僅貼出自己享用台灣滷肉飯與芒果優格的照片，還引用《論語》名句「德不孤，必有鄰」，象徵台日情誼深厚。

高市「台灣有事」風波 谷立言和潘孟安以清酒乾杯挺日本

日本首相高市早苗「台灣有事」說後，中國暫停進口日本水產品。美國在台協會（AIT）處長谷立言今天在臉書發文指出，他昨天晚上...

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

立法院今三讀通過「地方制度法」修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定；直轄市政府可...

賴總統：勞保七年已撥補5,178億元 政府承諾負最終責任

賴清德總統21日前往彰化關心公地放領政策執行。他提及，有關勞保的部分，政府已編列預算穩健撥補基金、強化財務機制，並承諾負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。