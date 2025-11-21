藍黨團提案建請總統特赦8旬婦 立院逕付二讀交協商

針對8旬婦悶死癱瘓兒，國民黨立法院黨團提案，建請總統賴清德特赦，並要求衛生福利部深入檢討，落實長期照顧政策。立法院會今天開會，朝野將此案逕付二讀，交付黨團協商。

1名8旬婦疑因心力交瘁，涉嫌悶死癱瘓50年的兒子，一審被判2年6個月，承審法官建請總統特赦。總統府13日表示，對弱勢家庭長期照護承受的沉重負擔，政府深切關注；此個案尚在司法程序中，尊重司法獨立，政府不會介入。各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。

國民黨立法院黨團提案中提及，各界呼籲特赦的聲音不斷，台灣民眾黨前主席柯文哲臉書呼籲特赦、衛福部長石崇良更在立法院表態支持特赦，而赦免是一種平衡刑罰的方式，立法精神在於司法之外的補救，期盼能補上法律未能顧及的溫度。

國民黨團提案，建請立法院會作成決議，建請賴總統考量被告犯罪的情狀確有情堪憫恕之處，依據中華民國憲法第40條行使赦免權，宣告特赦台北地方法院113年度重訴字第14號案件的被告（8旬婦），並要求衛生福利部深入檢討，盡速提出改善精進措施，落實長期照顧政策，讓身心障礙者權益能獲得保障。

立法院會今天開會時，朝野黨團討論後達成共識。會議主席、立法院長韓國瑜表示，本案依照黨團共識逕付二讀。依照立法院職權行使法規定，決議交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。