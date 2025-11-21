快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

林佳龍與龔明鑫舉行雙部長會議 攜手推動經濟外交

中央社／ 台北21日電

外交部林佳龍經濟部長龔明鑫今天共同舉行雙部長會議，外交部指出，兩部將攜手合作推動經濟外交，協助台灣產業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，共同實踐總統賴清德「經濟日不落國」的政策願景。

外交部下午發布新聞稿指出，林佳龍與龔明鑫共同舉行雙部長會議，兩部將攜手合作推動經濟外交，期盼採「以大帶小」、「公私協力」、「軟硬（體）兼施」、「內外循環」模式，透過高科技供應鏈強化全球布局、設立海外科技產業園區及建置海外單一服務窗口等方式，協助產業立足台灣、布局全球、行銷全世界，實踐賴總統經濟日不落國的政策願景。

林佳龍表示，為因應當前全球政經局勢變動，並實現賴總統「經濟日不落國」的政策願景，外交部積極推動榮邦計畫及八大旗艦項目，其中「半導體供應鏈韌性」、「智慧園區海外示範計畫」及「新能源與碳權合作」相關計畫，都是外交部與經濟部合力推動的重點目標。

林佳龍強調，相關旗艦計畫不僅具外交戰略意義，能深化與夥伴國家的雙邊合作，也能提升台灣的國際形象，鞏固友好關係，實現雙贏共榮，未來為落實產業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的總體戰略，外交部將與經濟部攜手，共同協助台灣產業符合國際市場需求，站穩全球關鍵地位。

龔明鑫指出，推動科技產業全球布局及協助中小企業多元發展，是經濟部的重要施政方向，未來將與外交部密切協作，深化與友邦及理念相近國家的經貿交流，並針對「五大信賴產業」等涉及國防安全的關鍵項目，積極推動與國際夥伴共同開發及合作，以強化台灣產業戰略能量，進一步開拓產業發展空間。

外交部與經濟部在會中表示，未來兩部將攜手合作，積極深化與邦交國及世界民主夥伴的經貿連結，並打造「非紅供應鏈」，與友好國家共創經濟繁榮，外交部與經濟部將持續整合政府資源與民間力量，未來兩部將共同推動工作重點，也將依循行政院「經濟外交工作小組」機制進行跨部會合作，推動台灣經濟外交新模式，共創數位、健康、綠色與韌性的全球產業鏈。

外交部 經濟部長 林佳龍

延伸閱讀

因應關稅衝擊祭930億銀彈 龔明鑫：雨天不收傘、還要擴大開傘

怕吳釗燮？ 林佳龍稱很熟：line來line去 但公私要分開

台積電機密外洩？ 龔明鑫：半導體生態系不是某人拿走資料就會被破壞

美國會報告指習近平令做好2027攻台準備 林佳龍：要做好自我防衛

相關新聞

公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該...

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

賴清德總統今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，向民眾宣傳國政，他除指出前總統馬英九任內經濟成長率僅2.8%，交給前總統蔡英文時台...

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

日本大阪府參議員梅村瑞穗昨(20)日在社群平台X上以實際行動回應賴清德總統大啖日本海鮮握壽司和味噌湯的貼文，掀起日本與台灣網友熱烈討論。她不僅貼出自己享用台灣滷肉飯與芒果優格的照片，還引用《論語》名句「德不孤，必有鄰」，象徵台日情誼深厚。

影／公地放領重新啟動 賴清德總統現場勘察宣布兩要件缺一不可

政府將重啟公地放領政策，賴清德總統今到公地承租「大戶」溪州鄉宣講政策，指出必須1976年9月24日前已合法取得耕種權利迄...

被指忌憚何鷹鷺背後勢力開鍘縮手 國民黨駁：無特定人士影響空間

具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺因拍促統短影片，國民黨考紀會接受檢舉後祭出黨紀開鍘，予以停職處分，而何不服處分已提出申訴，...

聲援日相高市挺台 台南市長黃偉哲：將以行動維持友好交流

日本首相高市早苗近期表態支持台灣立場，引來中國以經濟手段施壓制裁，台南與日本多個城市都有締結姊妹市、合作密切，南市議員朱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。