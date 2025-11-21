影／公地放領重新啟動 賴清德總統現場勘察宣布兩要件缺一不可
政府將重啟公地放領政策，賴清德總統今到公地承租「大戶」溪州鄉宣講政策，指出必須1976年9月24日前已合法取得耕種權利迄今仍承租、符合國有耕地放領實施政策辦法，全國4445人有資格，縣市政府和鄉鎮市公所要多幫承租農民辦理申請放領手續。
內政部今在溪州鄉濁水溪堤防內的榮光村公地道路旁，舉辦公地放領政策說明會，內政部、財政部官員到場，彰化縣政府地政處、溪州鄉長江淑芬、立法委員陳素月和黃秀芳、縣議員李俊諭，及多名承租公地的地主到場。
內政部長劉世芳先簡報，指出政府公地放領政策在依法行政、信賴保護、國土保育的三大原則上，內政部經過1年多100多場會議作出決議，1976年9月24日前承租國有平地耕地（農牧用地或養殖用地）、符合國有耕地放領實施政策辦法，有這兩項資格者，平地耕地公地面積1731.66公頃、8023筆、4197人、養殖用地公地面積243.06公頃、279筆、248人。
劉世芳說，全國14個縣市有可放領公地，內政部已成立公地放領審議會，今年底前有關縣市將成立公地放領工作小組，將推動公地放領作業。
承租公地的榮光村長鄭章廷等人贈送紅心芭樂給賴清德總統，賴清德第一次到溪州鄉，先誇讚溪州鄉西瓜很出名，芭樂、稻米等農產品很優質，剛才收到芭樂可能以後會常來溪州，且他來溪州鄉沒那麼簡單，是經過一年多、100場會議才來，要拿芭樂不是那麼簡單。眾人聞言哈哈大笑。
賴清德說，公地放領資格有兩大要件，彰化縣公地承租面積58.63公頃、331筆、172人，溪州鄉是公地承租大戶，有57公頃、309筆、153人，農民從高曾祖父時代開墾荒地，國民政府來的之後收歸國有，到現在承租耕作公地，政府原本在前總統陳水扁2003年就想推動公地放領，因1999年大地震等因素而未辦理，政府要把農民數代承租且實際耕種土地交給農民，重啟公地放領政策。
賴清德等人隨後實際踏勘公地，了解農民承租後種植水稻、苗木、花卉等作物，賴清德笑著說，政府實施公地放領政策給農民安心耕作，農民不要興建房舍移作他用。農民連忙揮手說「不會、不會，我們一定農地農用。」賴清德看完後離開，公地放領人員回答農民，相關申請作業有待中央進一步指示，目前處於政策宣導階段。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言