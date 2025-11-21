影／公地放領重新啟動 賴清德總統現場勘察宣布兩要件缺一不可

政府將重啟公地放領政策，賴清德總統今到公地承租「大戶」溪州鄉宣講政策，指出必須1976年9月24日前已合法取得耕種權利迄今仍承租、符合國有耕地放領實施政策辦法，全國4445人有資格，縣市政府和鄉鎮市公所要多幫承租農民辦理申請放領手續。

內政部今在溪州鄉濁水溪堤防內的榮光村公地道路旁，舉辦公地放領政策說明會，內政部、財政部官員到場，彰化縣政府地政處、溪州鄉長江淑芬、立法委員陳素月和黃秀芳、縣議員李俊諭，及多名承租公地的地主到場。

內政部長劉世芳先簡報，指出政府公地放領政策在依法行政、信賴保護、國土保育的三大原則上，內政部經過1年多100多場會議作出決議，1976年9月24日前承租國有平地耕地（農牧用地或養殖用地）、符合國有耕地放領實施政策辦法，有這兩項資格者，平地耕地公地面積1731.66公頃、8023筆、4197人、養殖用地公地面積243.06公頃、279筆、248人。

劉世芳說，全國14個縣市有可放領公地，內政部已成立公地放領審議會，今年底前有關縣市將成立公地放領工作小組，將推動公地放領作業。

承租公地的榮光村長鄭章廷等人贈送紅心芭樂給賴清德總統，賴清德第一次到溪州鄉，先誇讚溪州鄉西瓜很出名，芭樂、稻米等農產品很優質，剛才收到芭樂可能以後會常來溪州，且他來溪州鄉沒那麼簡單，是經過一年多、100場會議才來，要拿芭樂不是那麼簡單。眾人聞言哈哈大笑。

賴清德說，公地放領資格有兩大要件，彰化縣公地承租面積58.63公頃、331筆、172人，溪州鄉是公地承租大戶，有57公頃、309筆、153人，農民從高曾祖父時代開墾荒地，國民政府來的之後收歸國有，到現在承租耕作公地，政府原本在前總統陳水扁2003年就想推動公地放領，因1999年大地震等因素而未辦理，政府要把農民數代承租且實際耕種土地交給農民，重啟公地放領政策。