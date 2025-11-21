快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

聽新聞
0:00 / 0:00

影／公地放領重新啟動 賴清德總統現場勘察宣布兩要件缺一不可

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
賴清德總統今到彰化縣溪州鄉看農民承租的公地，旁邊是立法委員陳素月和黃秀芳。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今到彰化縣溪州鄉看農民承租的公地，旁邊是立法委員陳素月和黃秀芳。記者黃仲裕／攝影

政府將重啟公地放領政策，賴清德總統今到公地承租「大戶」溪州鄉宣講政策，指出必須1976年9月24日前已合法取得耕種權利迄今仍承租、符合國有耕地放領實施政策辦法，全國4445人有資格，縣市政府和鄉鎮市公所要多幫承租農民辦理申請放領手續。

內政部今在溪州鄉濁水溪堤防內的榮光村公地道路旁，舉辦公地放領政策說明會，內政部、財政部官員到場，彰化縣政府地政處、溪州鄉長江淑芬、立法委員陳素月和黃秀芳、縣議員李俊諭，及多名承租公地的地主到場。

內政部長劉世芳先簡報，指出政府公地放領政策在依法行政、信賴保護、國土保育的三大原則上，內政部經過1年多100多場會議作出決議，1976年9月24日前承租國有平地耕地（農牧用地或養殖用地）、符合國有耕地放領實施政策辦法，有這兩項資格者，平地耕地公地面積1731.66公頃、8023筆、4197人、養殖用地公地面積243.06公頃、279筆、248人。

劉世芳說，全國14個縣市有可放領公地，內政部已成立公地放領審議會，今年底前有關縣市將成立公地放領工作小組，將推動公地放領作業。

承租公地的榮光村長鄭章廷等人贈送紅心芭樂給賴清德總統，賴清德第一次到溪州鄉，先誇讚溪州鄉西瓜很出名，芭樂、稻米等農產品很優質，剛才收到芭樂可能以後會常來溪州，且他來溪州鄉沒那麼簡單，是經過一年多、100場會議才來，要拿芭樂不是那麼簡單。眾人聞言哈哈大笑。

賴清德說，公地放領資格有兩大要件，彰化縣公地承租面積58.63公頃、331筆、172人，溪州鄉是公地承租大戶，有57公頃、309筆、153人，農民從高曾祖父時代開墾荒地，國民政府來的之後收歸國有，到現在承租耕作公地，政府原本在前總統陳水扁2003年就想推動公地放領，因1999年大地震等因素而未辦理，政府要把農民數代承租且實際耕種土地交給農民，重啟公地放領政策。

賴清德等人隨後實際踏勘公地，了解農民承租後種植水稻、苗木、花卉等作物，賴清德笑著說，政府實施公地放領政策給農民安心耕作，農民不要興建房舍移作他用。農民連忙揮手說「不會、不會，我們一定農地農用。」賴清德看完後離開，公地放領人員回答農民，相關申請作業有待中央進一步指示，目前處於政策宣導階段。

彰化縣溪州鄉榮光村長鄭章廷贈送紅心芭樂給賴清德總統。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉榮光村長鄭章廷贈送紅心芭樂給賴清德總統。記者簡慧珍／攝影
公地放領原則。記者簡慧珍／攝影
公地放領原則。記者簡慧珍／攝影

賴清德 內政部

延伸閱讀

影／台股重挫近千點 賴清德總統：馬英九政權移轉時僅8000點

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

批沈伯洋沒出息 羅智強：欺負陸配弱小 遇獵人卻裝可憐

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

相關新聞

公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該...

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

賴清德總統今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，向民眾宣傳國政，他除指出前總統馬英九任內經濟成長率僅2.8%，交給前總統蔡英文時台...

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

日本大阪府參議員梅村瑞穗昨(20)日在社群平台X上以實際行動回應賴清德總統大啖日本海鮮握壽司和味噌湯的貼文，掀起日本與台灣網友熱烈討論。她不僅貼出自己享用台灣滷肉飯與芒果優格的照片，還引用《論語》名句「德不孤，必有鄰」，象徵台日情誼深厚。

影／公地放領重新啟動 賴清德總統現場勘察宣布兩要件缺一不可

政府將重啟公地放領政策，賴清德總統今到公地承租「大戶」溪州鄉宣講政策，指出必須1976年9月24日前已合法取得耕種權利迄...

被指忌憚何鷹鷺背後勢力開鍘縮手 國民黨駁：無特定人士影響空間

具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺因拍促統短影片，國民黨考紀會接受檢舉後祭出黨紀開鍘，予以停職處分，而何不服處分已提出申訴，...

聲援日相高市挺台 台南市長黃偉哲：將以行動維持友好交流

日本首相高市早苗近期表態支持台灣立場，引來中國以經濟手段施壓制裁，台南與日本多個城市都有締結姊妹市、合作密切，南市議員朱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。