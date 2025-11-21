被指忌憚何鷹鷺背後勢力開鍘縮手 國民黨駁：無特定人士影響空間

具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺因拍促統短影片，國民黨考紀會接受檢舉後祭出黨紀開鍘，予以停職處分，而何不服處分已提出申訴，中常會決議送回考紀會審議，申訴期間處分尚未生效。卻有報稱，國民黨主席可退回考紀會決議，國民黨考紀會今下午駁斥，並指出完全依照「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」處置，無特定人士可獨立影響空間。

針對何鷹鷺案，國民黨副主席李乾龍昨表示，已送回考紀會重審。桃園市議員于北辰質疑，何鷹鷺的身分非同小可，讓黨主席鄭麗文不得不撤回處分，以免觸動背後龐大的力量。

國民黨考紀會今下午說明，11月18日下午，國民黨召開第28屆中央考紀會第一次臨時會，會中針對何鷹鷺相關公開爭議性言論，經正式檢舉依據國民黨黨員違反黨紀處分規程第15條，與會全員通過停職處分。

考紀會說明，何鷹鷺收訖處分書後，依據同規程之規範，向中常會提出申訴案。經11月19日中常會會中三位中常委表示意見，會中常委提及何員具中常委身份，應尊重中常會。另有中常委表示，受檢舉人應有表示意見的機會，經中常會討論後決議接受申訴案，送回考紀會審議。常會並通過附帶決議，因程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效。

考紀會強調，中央考紀會目前正依相關規定與行政程序，賡續辦理中，依時程召開中央考紀會審議。

考紀會澄清，部分媒體報導提及，本案「黨主席」可以退回中央考紀委員會的決議，以上報導絕非事實。鄭麗文主席曾宣示強調，國民黨行事一切依制度辦理，該案完全依照「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」處置，本案絕無特定人士可獨立影響之空間，特告周知。相關人士未經查證之言論，望請自重。