聲援日相高市挺台 台南市長黃偉哲：將以行動維持友好交流

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員朱正軒（右）今在議會質詢時，要求市長黃偉哲針對日本首相高市挺台立場表態，黃偉哲強調，「一定是要相挺！」。圖／取自南市議會直播
台南市議員朱正軒（右）今在議會質詢時，要求市長黃偉哲針對日本首相高市挺台立場表態，黃偉哲強調，「一定是要相挺！」。圖／取自南市議會直播

日本首相高市早苗近期表態支持台灣立場，引來中國以經濟手段施壓制裁，台南與日本多個城市都有締結姊妹市、合作密切，南市議員朱正軒今也在議會質詢時，要求市長黃偉哲對此表態。黃偉哲強調，台日之間在城市外交、農漁特產品都有良好的交流，「一定是要相挺！」

朱正軒指出，台灣與日本同屬第一島鏈的民主國家，此次日本首相高市早苗延續安倍晉三的友台路線，大力支持台灣，總統賴清德也第一時間於社群平台回應，而台南與日本長年交流緊密，近期才剛與日本群馬縣水上町簽署友好交流協定，認為市長黃偉哲也應站出來表態，強化台日之間的合作關係，共同鞏固民主聯盟。

對此，黃偉哲表示，台南與日本多個友誼城市交流密切，雙方不僅在城市治理、文化活動等領域長期互動，在農特產品合作上也展現良好互惠關係，近期青森蘋果也來台南百貨公司銷售，大台南會展中心今開幕的國際旅展也設置日本主題館介紹當地觀光旅遊，都是台日合作的具體例證。

黃偉哲強調，在COVID-19疫情最嚴峻的時刻，日本政府及時捐贈疫苗援助台灣，台南市民至今銘記在心，此外，中國暫停輸入台灣鳳梨時，日本前首相安倍晉三也在社群平台公開分享品嘗台灣鳳梨的照片，以實際行動力挺台灣，都彰顯台日之間深厚且真摯的友誼。

黃偉哲也說，「一定是要相挺！」未來台南將持續深化與日本在產業合作、文化互動與農特產品推廣等領域的交流，市府會以具體行動展現支持立場，並歡迎日本優質農產品來台南，致力促進雙方合作共榮。

台灣有事 高市早苗 黃偉哲 日本

相關新聞

公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

立法院院會今三讀通過修正「公民投票法」部分條文，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該...

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

賴清德總統今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，向民眾宣傳國政，他除指出前總統馬英九任內經濟成長率僅2.8%，交給前總統蔡英文時台...

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

日本大阪府參議員梅村瑞穗昨(20)日在社群平台X上以實際行動回應賴清德總統大啖日本海鮮握壽司和味噌湯的貼文，掀起日本與台灣網友熱烈討論。她不僅貼出自己享用台灣滷肉飯與芒果優格的照片，還引用《論語》名句「德不孤，必有鄰」，象徵台日情誼深厚。

影／公地放領重新啟動 賴清德總統現場勘察宣布兩要件缺一不可

政府將重啟公地放領政策，賴清德總統今到公地承租「大戶」溪州鄉宣講政策，指出必須1976年9月24日前已合法取得耕種權利迄...

被指忌憚何鷹鷺背後勢力開鍘縮手 國民黨駁：無特定人士影響空間

具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺因拍促統短影片，國民黨考紀會接受檢舉後祭出黨紀開鍘，予以停職處分，而何不服處分已提出申訴，...

聲援日相高市挺台 台南市長黃偉哲：將以行動維持友好交流

日本首相高市早苗近期表態支持台灣立場，引來中國以經濟手段施壓制裁，台南與日本多個城市都有締結姊妹市、合作密切，南市議員朱...

