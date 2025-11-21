聲援日相高市挺台 台南市長黃偉哲：將以行動維持友好交流

日本首相高市早苗近期表態支持台灣立場，引來中國以經濟手段施壓制裁，台南與日本多個城市都有締結姊妹市、合作密切，南市議員朱正軒今也在議會質詢時，要求市長黃偉哲對此表態。黃偉哲強調，台日之間在城市外交、農漁特產品都有良好的交流，「一定是要相挺！」

朱正軒指出，台灣與日本同屬第一島鏈的民主國家，此次日本首相高市早苗延續安倍晉三的友台路線，大力支持台灣，總統賴清德也第一時間於社群平台回應，而台南與日本長年交流緊密，近期才剛與日本群馬縣水上町簽署友好交流協定，認為市長黃偉哲也應站出來表態，強化台日之間的合作關係，共同鞏固民主聯盟。

對此，黃偉哲表示，台南與日本多個友誼城市交流密切，雙方不僅在城市治理、文化活動等領域長期互動，在農特產品合作上也展現良好互惠關係，近期青森蘋果也來台南百貨公司銷售，大台南會展中心今開幕的國際旅展也設置日本主題館介紹當地觀光旅遊，都是台日合作的具體例證。

黃偉哲強調，在COVID-19疫情最嚴峻的時刻，日本政府及時捐贈疫苗援助台灣，台南市民至今銘記在心，此外，中國暫停輸入台灣鳳梨時，日本前首相安倍晉三也在社群平台公開分享品嘗台灣鳳梨的照片，以實際行動力挺台灣，都彰顯台日之間深厚且真摯的友誼。

黃偉哲也說，「一定是要相挺！」未來台南將持續深化與日本在產業合作、文化互動與農特產品推廣等領域的交流，市府會以具體行動展現支持立場，並歡迎日本優質農產品來台南，致力促進雙方合作共榮。