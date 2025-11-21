影／台股重挫近千點 賴清德總統：馬英九政權移轉時僅8000點
股市今天出現大逃殺，盤中狂殺將近千點摜破季線，股民哀嚎遍野，不過賴清德總統今天前往彰化溪洲視察農地時再度搬出前前任總統馬英九救援。他表示，馬英九曾說他任內股市要達到兩萬點，但實際上他將政權移轉給蔡英文時，僅在8000點上下。
賴總統說，馬英九時代八年，經濟是有增加，但只是增加百分之2.8，但是蔡英文總統每年經濟成長率成長百分之3.2二，比馬前總統還多，而蔡英文將職權移交給他時，股市為23000多點。台灣的總體經濟一直在進步，這表示台灣總統產業的實力。
賴總統也問在場民眾現在股市幾點，並表示，國際社會都看好台灣的經濟。且國民平均所得3.8萬美金贏過日本、美國，相信我們打拚一點明年可能超過4萬美金。
