聽新聞
0:00 / 0:00
影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點
賴清德總統今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，向民眾宣傳國政，他除指出前總統馬英九任內經濟成長率僅2.8%，交給前總統蔡英文時台股指數僅8千點，現在台股最高已到2萬8千多點。他強調不同黨派沒關係，「同國最要緊」，媽祖保佑民眾也沒有區分，希望各界團結面對外來威脅一致向外抵禦。
賴清德總統今天到吳厝朝興宮贈匾「慈雲吐澤」，朝興宮主委廖承洋表示，這是是朝興宮建廟以來首次有總統蒞臨贈匾，現場民進黨多位黨公職也到場陪同。
賴總統致詞時細數國政，包括打造「台灣之盾」、創造經濟繁榮、推動各項社會福祉等，他表示，經濟是最要緊的，「顧佛祖也要顧肚子」，他上任後極力推動經濟發展，馬英九總統執政8年，當時台商大量西進、開放觀光客來台、與大陸簽訂ECFA，當時每年經濟成長率僅成長2.8%，股市交給蔡英文總統時才8千點。
他說，蔡英文總統執政8年，經濟成長率每年成長3.2%，交給他時台股大盤指數是2萬3千多點，他上任後，今年第一季經濟成長率5.48％、第二季8%、第三季7.6%，總體經濟一直在進步，台股指數最高到2萬8千多點，現在回到2萬7千多點，國際都看好台灣經濟，且國民平均所得3.8萬美金贏過日本、美國，相信我們打拚一點明年可能超過4萬美金。
賴總統表示，士農工商大家都很辛苦，有需要的時候，政府應該和大家站在一起，他常說不同黨派沒關係，「同國最要緊」，媽祖聞聲救苦也沒有區分，政府也沒有區分，只希望大家團結打拚，面對外來威脅一致向外抵禦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言