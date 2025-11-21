快訊

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
賴清德總統（中）今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，向民眾宣傳國政，並指前總統馬英九執政時台股指數8千點，現在已經2萬8千點了。記者陳雅玲／攝影
賴清德總統（中）今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，向民眾宣傳國政，並指前總統馬英九執政時台股指數8千點，現在已經2萬8千點了。記者陳雅玲／攝影

賴清德總統今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，向民眾宣傳國政，他除指出前總統馬英九任內經濟成長率僅2.8%，交給前總統蔡英文時台股指數僅8千點，現在台股最高已到2萬8千多點。他強調不同黨派沒關係，「同國最要緊」，媽祖保佑民眾也沒有區分，希望各界團結面對外來威脅一致向外抵禦。

賴清德總統今天到吳厝朝興宮贈匾「慈雲吐澤」，朝興宮主委廖承洋表示，這是是朝興宮建廟以來首次有總統蒞臨贈匾，現場民進黨多位黨公職也到場陪同。

賴總統致詞時細數國政，包括打造「台灣之盾」、創造經濟繁榮、推動各項社會福祉等，他表示，經濟是最要緊的，「顧佛祖也要顧肚子」，他上任後極力推動經濟發展，馬英九總統執政8年，當時台商大量西進、開放觀光客來台、與大陸簽訂ECFA，當時每年經濟成長率僅成長2.8%，股市交給蔡英文總統時才8千點。

他說，蔡英文總統執政8年，經濟成長率每年成長3.2%，交給他時台股大盤指數是2萬3千多點，他上任後，今年第一季經濟成長率5.48％、第二季8%、第三季7.6%，總體經濟一直在進步，台股指數最高到2萬8千多點，現在回到2萬7千多點，國際都看好台灣經濟，且國民平均所得3.8萬美金贏過日本、美國，相信我們打拚一點明年可能超過4萬美金。

賴總統表示，士農工商大家都很辛苦，有需要的時候，政府應該和大家站在一起，他常說不同黨派沒關係，「同國最要緊」，媽祖聞聲救苦也沒有區分，政府也沒有區分，只希望大家團結打拚，面對外來威脅一致向外抵禦。

賴清德總統(圖)今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，致詞時指前總統馬英九執政時台股指數只有8千點，現在已經2萬8千點了。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統(圖)今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，致詞時指前總統馬英九執政時台股指數只有8千點，現在已經2萬8千點了。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統（左三）今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，朝興宮主委（右三）回贈紀念品。記者陳雅玲／攝影
賴清德總統（左三）今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，朝興宮主委（右三）回贈紀念品。記者陳雅玲／攝影
賴清德總統（右二）今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，受到民眾歡迎。記者陳雅玲／攝影
賴清德總統（右二）今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，受到民眾歡迎。記者陳雅玲／攝影
賴清德總統（中）今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾。記者陳雅玲／攝影
賴清德總統（中）今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾。記者陳雅玲／攝影

經濟發展 蔡英文 賴清德

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

賴清德總統今天下鄉雲林吳厝朝興宮贈匾，向民眾宣傳國政，他除指出前總統馬英九任內經濟成長率僅2.8%，交給前總統蔡英文時台...

