竹市普發5000行政費高達7500萬 議員劉崇顯批浮編預算

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府預計明年普發5000元現金，但市議員劉崇顯質疑，市府普發現金行政費編列7500萬，占總經費23.75億的3.1%比例偏高。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府預計明年普發5000元現金，但市議員劉崇顯質疑，市府普發現金行政費編列7500萬，占總經費23.75億的3.1%比例偏高。記者黃羿馨／攝影

新竹市政府預計明年普發5000元現金，但市議員劉崇顯質疑，市府普發現金行政費編列7500萬，占總經費23.75億的3.1%比例偏高，與中央及其他縣市落差顯著，恐造成不必要的支出負擔。市府表示，將持續檢討按實際需要來編列。

為因應美國關稅，促進消費市場內外需求，新竹市政府10月宣布，將於明年編列逾23.75億預算，發放市民每人新台幣5000元消費金，發放對象為今年9月30日前已設籍新竹市者，發放人數預計超過45萬。

新竹市議員劉崇顯指出，中央2023年普發現金每人6000元，總經費達1420億，但行政費僅4億，比例僅0.2%；中央2025年發放1萬元現金，行政費雖編列10億，比例也僅0.4%。其他地方政府政策成本亦大多落在0.5%至2%之間，如花蓮縣2024年振興券行政費率1.7%、新竹縣與竹北市過去普發政策行政費為0.8%，與新竹市3.1%的比率相較「明顯偏高」。

劉崇顯質疑，市府此次發放的是「現金」，並非中央曾施行的三倍券、五倍券或消費券等票券模式，行政程序相對簡化，不需繁複驗證或券別印製，但市府行政費卻編到7000多萬元，完全看不出必要性。

劉崇顯以鄰近的竹北市為例，竹北市公所在2023年普發每人6000元現金，受惠人口約近20萬人，但行政費僅編列約1070萬元；且竹北市為三級政府，人力更精簡、資源更有限，而新竹市人口約45萬，約竹北市2倍，若用2倍推估行政費也才2、3千萬，但市府卻編到7500萬元，代表市府怎麼執行根本沒有清楚規畫。

新竹市代理市長邱臣遠答詢，市府在115年度預算編列上皆依照各局處業務需求提出，並在與黨團報告、單位審查與總質詢階段持續說明，相關預算編列，將持續檢討並依實際需求調整。

新竹市政府預計明年普發5000元現金，但市議員劉崇顯質疑，市府普發現金行政費編列7500萬，占總經費23.75億的3.1%比例偏高。圖／劉崇顯提供
新竹市政府預計明年普發5000元現金，但市議員劉崇顯質疑，市府普發現金行政費編列7500萬，占總經費23.75億的3.1%比例偏高。圖／劉崇顯提供

