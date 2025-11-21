快訊

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」

輝達投資10億元設台灣總部！經濟部：2個月前已核准

藍擬修國籍法保證陸配參政 黃國昌：應修兩岸人民關係條例

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌今出席黨團記者會。記者劉懿萱/攝影
民眾黨立院黨團總召黃國昌今出席黨團記者會。記者劉懿萱/攝影

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，內政部昨也再次強調，配任公職規定回到國際法規範，擔任公職不能具有雙重國籍，陸委會也證實陸配參政權已死；國民黨團將提出修國籍法保障陸配參政權。民眾黨團總召黃國昌說，正本清源之道，是回到規範兩岸人民關係的條文，有必要得話將進一步修正。

民眾黨團今開記者會，媒體詢問陸配參政權，黃國昌說，台灣是移民社會不管先來後到，只要在這裡落地生根就是手足同胞，新民進黨政府恣意用國籍法侵害跟剝奪新住民權益，且蔡政府陸委會不會像現在一樣，用國籍法處理。

黃國昌說，他認為正本清源之道，是要回到規範兩岸人民關係的條文，透過兩岸人民關係條例解釋適用，如果有必要的話，將進一步修正。

至於民眾黨備位立委李貞秀具陸配身分，恐無法就任立委，黃國昌說，當初前主席柯文哲認為，台灣有這麼多的陸配、新住民，政治、生活上各方面權益應該要有他們的代表，所以李貞秀參加不分區名單，當然是要加以貫徹，還是會按照既定步伐往前進。

陸配 國籍 黃國昌

延伸閱讀

影／批行政院財劃法玩弄數字 黃國昌要求退回

表態退回院版財劃法 黃國昌批政院玩弄數字、欺騙社會

立院協商「公投綁大選」無共識 擬交院會處理

藍白定調2026年選舉攜手合作 黃國昌：政策先行才談縣市首長

相關新聞

在野再出牌 公投再次衝破鳥籠 李四川條款今立院拚三讀

在野黨在立法院再發動修法，民眾黨立院黨團提案，力拚要在今天立法院院會修正公民投票法，讓公投有可能綁大選，突破鳥籠公投；通...

藍委提修總統副總統選罷法付委 拚周典論涉收購連署案解套

屏東縣議會議長周典論涉以500萬，助鴻海創辦人郭台銘收購參選總統連署案，二審判3年2月。國民黨立委林思銘提案修總統副總統...

美參議員提案六項保證入法 防美國背離對台承諾

美國共和黨聯邦參議員匡希恆（John Curtis）和民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）20日提出台灣六項保...

批沈伯洋沒出息 羅智強：欺負陸配弱小 遇獵人卻裝可憐

國民黨立委羅智強今早在臉書上點名兩人，點名台北市議員苗博雅，「放馬過來」；點名民進黨立委沈伯洋，「真沒出息」。最在乎殺人...

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

日本大阪府參議員梅村瑞穗昨(20)日在社群平台X上以實際行動回應賴清德總統大啖日本海鮮握壽司和味噌湯的貼文，掀起日本與台灣網友熱烈討論。她不僅貼出自己享用台灣滷肉飯與芒果優格的照片，還引用《論語》名句「德不孤，必有鄰」，象徵台日情誼深厚。

竹市普發5000行政費高達7500萬 議員劉崇顯批浮編預算

新竹市政府預計明年普發5000元現金，但市議員劉崇顯質疑，市府普發現金行政費編列7500萬，占總經費23.75億的3.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。