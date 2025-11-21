藍擬修國籍法保證陸配參政 黃國昌：應修兩岸人民關係條例

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，內政部昨也再次強調，配任公職規定回到國際法規範，擔任公職不能具有雙重國籍，陸委會也證實陸配參政權已死；國民黨團將提出修國籍法保障陸配參政權。民眾黨團總召黃國昌說，正本清源之道，是回到規範兩岸人民關係的條文，有必要得話將進一步修正。

民眾黨團今開記者會，媒體詢問陸配參政權，黃國昌說，台灣是移民社會不管先來後到，只要在這裡落地生根就是手足同胞，新民進黨政府恣意用國籍法侵害跟剝奪新住民權益，且蔡政府陸委會不會像現在一樣，用國籍法處理。

黃國昌說，他認為正本清源之道，是要回到規範兩岸人民關係的條文，透過兩岸人民關係條例解釋適用，如果有必要的話，將進一步修正。

至於民眾黨備位立委李貞秀具陸配身分，恐無法就任立委，黃國昌說，當初前主席柯文哲認為，台灣有這麼多的陸配、新住民，政治、生活上各方面權益應該要有他們的代表，所以李貞秀參加不分區名單，當然是要加以貫徹，還是會按照既定步伐往前進。