藍委提修總統副總統選罷法付委 拚周典論涉收購連署案解套

屏東縣議會議長周典論涉以500萬，助鴻海創辦人郭台銘收購參選總統連署案，二審判3年2月。國民黨立委林思銘提案修總統副總統選罷法，修改第87條增被連署人未登記為候選人、刑罰選項增拘役或罰金，被視為周典論解套，今立法院會一讀付委。

林思銘與同黨立委蘇清泉為共同提案人，提案總統副總統選罷法第87條中，對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署，增被連署人未登記為候選人，刑罰選項增拘役或罰金。

周典論因在2023年被控以500萬元替有意參選總統的鴻海創辦人郭台銘收購連署書，一審被判處徒刑，但仍在上訴中。

知情人士指出，當初法官就是以「總統副總統選罷法」第87條，「對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署」，作出判決，因此這次修法，當然對周典論後續的案情發展有利。

知情人士說，國民黨今年主席改選競爭激烈，當初周典論表態支持台北前市長郝龍斌，也是郝龍斌選票唯二有贏的縣市之一，如今藍委提案為周典論解套，也被視為黨主席鄭麗文向屏東派系遞出橄欖枝，弭平隔閡。

蘇清泉今受訪說，約20幾個委員共提總統副總統選罷法87條修正草案，本來要選的人最後沒成為候選人，郭台銘根本沒參選、沒比賽，認為應符合比例原則，不是針對哪個人，是將來很多人都會遇到。媒體追問，郭董是否提供意見？蘇清泉說，他們都有提出陳情反映，收到討論才提出修訂。