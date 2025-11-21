聽新聞
0:00 / 0:00
影／日相「台灣有事」掀波 陳其邁：高市挺高市、理所當然
日本首相高市早苗表態「台灣有事，日本有事」，引來中國發動經濟制裁，民進黨立委邱議瑩等人今拋出「高市挺高市」呼籲用普發一萬元到日本旅遊，對此，高雄市長陳其邁今天表示，「高市挺台灣，高市挺高市，這是理所當然」，強調將持續深化台日交流。
陳其邁指出，德不孤，必有鄰，台灣一直是國際社群中積極的成員，不論是民間或官方交流都展現高度活力，如慈濟等民間團體長期參與國際賑災與公益事務，形象深具國際影響力。
陳其邁說，市府將持續深化與日本交流，高雄與日本交流協會長期合作，每年固定舉辦台日水果節等多項文化與經濟活動，促進雙邊互動。
他表示，若能持續強化台日之間在人民、政府以及各層級的交流合作，對台灣而言具有正面意義，高市首相對東亞安全局勢十分了解，雙方透過各種方式深化情誼、建立互信基礎，對區域穩定與雙邊合作都具有重要性。
