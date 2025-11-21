苑裡鎮代會主席洪晃琦宣布轉戰鎮長：看見了許多家庭的需要

苗栗縣苑裡鎮民代表會主席洪晃琦昨晚透過臉書表態將轉戰跑道參選鎮長，引發地方議論，由於洪與爭取連任的現任鎮長劉育育兩人的黨籍色彩都是偏綠，藍營呼聲頗高的縣議員張顧礫也有意參選，若再加上地方仕紳傅和田，屆時選情恐增變數，也將更激烈。

洪晃琦發文說，「這不是一個人的決定，而是因為我看見了許多家庭的需要，希望鎮上能有更溫暖、更公平的政策，照顧每一位居民，尤其是我們的孩子。今天，我懷抱著最堅定的初心，正式宣佈--我參選苑裡鎮長！」

「孩子的健康，是社區最重要的投資。我提出的第一項政見，就是由鎮公所承擔學校孩童營養午餐費用的一半。這樣的政策，能減輕家長的經濟壓力，確保每一位孩子每天都能吃到均衡、安心的午餐。」他強調，之後也要將農民反映的修剪樹枝全面由公所收集，以及爭取調整公車路線並增加班次列入參選政見。

今年50歲的洪晃琦已是第三任代表會主席，是民進黨員，之前曾申請恢復黨證，支持者也偏綠居多；長期走綠營路線的現任鎮長劉育育目前尚未正式表態連任之路，但兩人任內鎮政意見不合，導致公所與代表會在預算審查上多有爭論，備具爭議，很多鄉親均認為這是洪有意取而代之的引爆點，也是解決府會不和的「解藥」。

國民黨籍議員張顧礫則表示，苑裡人才濟濟，洪要參選是好事，各自努力吧！他本人雖尚未鬆口是否參選鎮長，但也表達從政以來不分藍綠，有很多藍綠支持者，很多人也鼓勵他參選鎮長，目前正往這方向走。