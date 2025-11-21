邱議瑩號召「高市挺高市」 喊話國航推遊日本千元折價券

日本首相高市早苗的「台灣有事，就是日本有事」言論，中日關係緊張，中國大陸實施旅遊禁令並祭出報復性經濟制裁。民進黨立委邱議瑩今天表示，要以行動力挺日本高市早苗的挺台立場，也展現台日友好情誼，喊話國籍航空和觀光署推動赴日旅遊折價千元優惠，鼓勵國人多多赴日觀光。

邱議瑩表示，中國針對日本高市早苗首相發動經濟制裁，要求中國人不得赴日旅遊，讓日本觀光受到影響。過去日本的安倍首相喊出「台灣有事就是日本有事」，今天台灣更要趁這個機會向日本伸出援手，告訴日本朋友「日本有事就是台灣有事」。

邱議瑩指出，她邀請高雄市立委們，一起發動「高市挺高市」，也藉此向國籍航空喊話，表示中央普發一萬現金可以用來支持國人赴日旅遊，如果可以由國航發動一千元折價券，結合觀光署和日本官方接洽及合作，可以共同推動更多旅遊方案，展現台灣人第一時間對日本伸出援手，擴大對日本的支持，讓台日友好繼續延續。

民進黨立委許智傑表示，日本朝野政黨都支持高市早苗的言論，呼籲國民黨也可以一起來支持高市，這是國與國之間尊嚴的問題，呼籲國民黨可以參考日本朝野政黨表現多加學習。民進黨立委李柏毅指出，高雄電影節過去曾遭中國封殺，如今日本因為挺台遭制裁，處境與當年高雄相似，高雄立委更應站出來表態。

民進黨立委黃捷表示，高市早苗首相對台灣的支持十分重要，所以台灣更不應該讓日本孤單，並呼籲國人用行動支持，包括多吃日本水產、多到日本旅遊。