在野再出牌 公投再次衝破鳥籠 李四川條款今立院拚三讀

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
核三公投開票，公投案僅差65萬餘票就可以達到25%過關門檻。圖／聯合報系資料照片
核三公投開票，公投案僅差65萬餘票就可以達到25%過關門檻。圖／聯合報系資料照片

在野黨在立法院再發動修法，民眾黨立院黨團提案，力拚要在今天立法院院會修正公民投票法，讓公投有可能綁大選，突破鳥籠公投；通過「李四川條款」，讓台北市副市長李四川能安心去參選新北市長；也將通過財劃法離島公式修正，彌補修法造成的細節錯誤。相關提案若獲得國民黨立院黨團支持，可望以人數優勢闖關成功。

民眾黨團今天在立法院院會提案將「公民投票法」第23條修正草案排入討論事項。草案規定，主管機關應於公民投票案公告成立後1個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。若修法通過，公投將可能再和總統大選同時舉行。

民眾黨團今天提案三讀闖關的法案還有「地方制度法」修正草案，將刪除直轄市人口超過250萬，才能增設第三位副市長的規定，改為只要是直轄市，就固定配3位副市長。

根據內政部戶政司資料顯示，北市人口遞減，截至今年7月統計僅剩245萬多人，按照現行法令，即便現在北市有三位副市長，但若現任副市長李四川辭職轉戰新北市長，北市將剩下2位副市長且不得增設。藍營修法後，李四川將順勢解套，因此，該修法也被綠營質疑是因人設事的「李四川條款」。

民眾黨團也將推動「財劃法」再修法，彌補離島因公式計算造成的疏漏。這次財劃法爭議主要原因，是本島19縣市的統籌分配稅款，應以19縣市的總和作為分母，但條文卻寫成全國22縣市，把離島三縣包含進去，使得分母被放大，平均分下來，離島縣市實際拿到的錢都變少，形成立法上的瑕疵。今天預計再修法，把離島3縣市分母分開，而不是用22縣市。

其他包括「職安法」、「新住民發展署組織法」、「全民健康保險資料管理條例」等也都可能列入本次院會討論事項。職安法修法後，將明定職場霸凌定義、防治措施，以及雇主接獲申訴後採取措施；雇主接獲申訴後必須通報，若最高負責人經認定有職場霸凌行為，最高處100萬元罰鍰。

另一方面，日前一位80歲母親親手結束重度癱瘓的兒生命，遭法院判處有期徒刑，但一審法官罕見地在判決書中建請總統特赦；當時總統府回應，「此個案尚在司法程序中，尊重司法獨立，政府不會介入。」民眾黨也提出公決案，建請賴清德總統宣告特赦，並要求衛福部檢討，提出有效因應作為，建請院會公決。

