【專家之眼】解讀中共中央工作會議的政策指標

本月17日至18日，中國大陸召開中央全面依法治國工作會議，新華社循例在18日以「習近平對全面依法治國工作作出重要指示」為題發布新聞通稿，並加註「習近平對全面依法治國工作作出重要指示，強調堅持黨的領導，人民當家作主依法治國有機統一，合力開創法治中國建設新局面」以及「趙樂際出席中央全面依法治國工作會議並講話，丁薛祥出席會議」等副題，對外公開會議議程與出席及列席人員。

此項中共中央層級之工作會議，係由身為中共中央決策議事協調機構之中央依法治國委員會所主導，該委員會係源自2017年10月習近平在十九大所提報告，最初成立中央全面依法治國領導小組；隨後再依據2018年3月中共中央所印發《深化黨和國家機構改革方案》在當年4月完成組建中央全面依法治國委員會開始運作至今。依據中國大陸行政體制，中央全面依法治國委員會在各省區市和計畫單列市、新疆生產建設兵團黨委，亦同樣設置全面依法治省（區、市、兵團）委員會，作為下屬單位。

由於中共總書記習近平未曾出席本次中央全面依法治國工作會議，僅由大陸人大委員長趙樂際出席會議發表講話，並由大陸國務院副總理丁薛祥出席會議並傳達習近平重要指示，因此自然引起諸多中共政治觀察家積極揣測，並針對習近平身體狀況與政治地位穩定性大做文章，甚至矛頭還掃到另位政治局常委蔡奇。但是由於習近平與蔡奇恰好在這兩日並無其他公開性行程，因此就讓這些中南海聽床師們找到言論市場揮灑空間。

中國大陸所有高層黨政集會，向來就是解讀中共政策趨向重要機會，除要解讀會議所審議通過黨政文件內容外，判讀出席政治學與排名政治學，更是判斷北京政壇人事更替政海浮沉重要參考依據。

不過在重要黨政集會中，高層領導者出席有其現身原因，缺席亦有其消失理由；中共中央定期召開各項工作會議，其實都有其脈絡可循。筆者在去年12月21日就在《聯合新聞網專家之眼》以「解析2024年中共中央相關工作會議」為題，針對前述各項因素，透過北京高層出席各項工作會議之歷史紀錄，提出過判斷解析觀點，值得讀者朋友再次參考。

面對年底中國大陸多項中央工作會議都將次第登場，許多政策都將提出總結實踐狀況，並提出未來調整方向，如何從許多頌揚績效華麗文辭中，看出真正政策變化趨向，這才是真正考驗判讀中國大陸政治發展功力高低比武擂台。不過若是前瞻明年兩會召開期間內，全國人大將要審議《中華人民共和國國民經濟與社會發展第十五個五年規劃綱要》，顯然年底中央經濟工作會議勢必將會成為關注焦點，其他涉及金融與社會發展之中央工作會議議程與結論，亦將是解讀中國大陸未來政策發展重要關注對象。

至於習近平未在中央全面依法治國工作會議現身，是否意味著其政治掌控狀況有可能失勢呢？依據新華社在前述針對中央全面依法治國工作會議發出新聞通稿後，隨後在18日當日再以「中共中央宣傳部、中央全面依法治國委員會辦公室發出關於認真組織學習《習近平法治思想學習綱要（2025年版）》的通知」為題發出新聞通稿，並且新華社在當日亦針對由人民出版社與學習出版社所聯合發行之《習近平法治思想學習綱要（2025年版）》，發布新聞稿加以報導，由新聞發布規格以及發起黨政機關後續集體學習，顯然證明習近平政治地位相當穩固。

不論如何，針對年底北京召開各項中央工作會議熱季來說，關注北京政情變化政策調整之學界先進、政府機關與專業社群，都將獲得許多重要參考資訊。但整個重心與關注焦點還是針對未來十五五規劃綱要內容，此將為中國大陸施政主軸，亦將對他國經濟貿易活動產生連動性影響與外溢效應，受到重視並不令人意外。